Mercato civico pronto prima dell’estate 

«Il mercato è quasi completato e lo inaugureremo prima dell’estate». Lo dichiara l’assessora ai Lavori Pubblici, Federica Porcu. « Sono stati realizzati l’allaccio fognario, la condotta di estrazione dell’aria, rese ignifughe tutte le cose che non lo erano e che non ci permettevano di ottenere il certificato prevenzione incendi e l’agibilità. Abbiamo inoltre previsto l’installazione di contatori elettrici e idrici, intestabili ad ogni utente assegnatario degli spazi». Dopo anni di chiusura per interventi di straordinaria manutenzione la riapertura del Mercato sembra proprio in dirittura d’arrivo. Anche perché lunedì scorso il Consiglio comunale ha approvato, all’unanimità, il regolamento per il suo funzionamento. «È stato un lavoro complesso - commenta l’assessora al Commercio, Stefania Terrazzoni - che ha visto la competente Commissione consiliare impegnata in varie sedute, improntate sul confronto e sulla condivisione con l'opposizione, al fine di arrivare ad un testo che potesse dettare regole chiare e semplici e tali da dare, al nostro mercato, il ruolo di attrattore culturale, turistico e di valorizzazione delle nostre tradizioni e delle nostre attività artigianali, oltre che di luogo di incontro per la comunità». In questi anni di chiusura della struttura il Mercato è stato trasferito in alcuni locali comunali di Cala Gavetta.

