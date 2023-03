Mercato civico, prolungato l’orario 

Dopo vent'anni l'amministrazione, d'accordo con gli operatori, cambia le regole per il mercato civico. Approvato ieri in Consiglio comunale, il nuovo regolamento – che entrerà in vigore subito – prevede l’apertura fino alle 14, anziché alle 13.30, per venire incontro alle esigenze di quei cittadini che uscendo dal lavoro dopo le 13 trovavano i box già chiusi. Sarà però possibile per gli operatori chiudere per fino a 20 giorni anche non continuativi nell'arco di un anno, mentre nel vecchio regolamento erano ammesse le chiusure solo per le festività.

Le utenze

Altra importante novità riguarda il pagamento delle utenze di Abbanoa, che fino ad oggi aveva pagato interamente il Comune. Da ora in poi per abbassare le spese a carico del Comune e ridurre gli sprechi, ogni box avrà il suo contatore e sosterrà quella parte di spese legata all'esercizio della propria attività. Invece per l'energia elettrica, se è vero che ciascun box paga già la propria, l'amministrazione farà verificare il funzionamento di un impianto fotovoltaico installato sul tetto del municipio e mai entrato in funzione, per ridurre le spese sia per il Comune sia per gli stessi operatori.

Il servizio

«L'obiettivo è quello di rendere il servizio più regolare – spiega l'assessore alle Attività produttive Giacomo Carta - a differenza delle attività commerciali private, il mercato è un servizio pubblico, il modo migliore per rilanciarlo e quello di una struttura ben organizzata, anche nell'interesse degli stessi operatori oltre che degli utenti». L'Amministrazione promette controlli più severi e sanzioni per chi non rispetterà le nuove regole o non sarà puntuale nei pagamenti: «Questo regolamento è stato deciso anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini – aggiunge la sindaca Maria Laura Orrù - che chiedono un orario più lungo e per tutelare gli operatori che seguono le regole rispetto a chi invece non ha la stessa attenzione». Sono previsti 200 euro di multa per la prima violazione, 300 per la seconda e 500 fino alla settima violazione in 24 mesi.