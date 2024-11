Mercato civico, priorità massima 

Ottantasette milioni in tre anni, la fetta più corposa nel 2026 quando la Giunta di Massimiliano Sanna conta di riuscire a spendere poco meno di 60 milioni. Il Piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027 rappresenta il giro di boa per l’Esecutivo di centrodestra che mette in fila gli obiettivi da realizzare da qui alla fine del mandato. In tutto cinquantanove pagine per tracciare, in forma schematica, i principali investimenti da realizzare tra vecchie incompiute e qualche nuovo progetto.

Il mercato

Nel prima categoria rientra a pieno titolo il marcato civico di via Mazzini, che tra le righe del documento viene indicato con indice di “priorità massima”. La novità è che stavolta la copertura finanziaria per avviare il rilancio della struttura chiusa ormai da dieci anni, c’è: poco meno di 4 milioni di euro, compresi i 2 milioni e mezzo recentemente accreditati dalla Regione. Per il 2025 la spesa prevista è di un milione 550mila euro, prima però occorre capire che tipo di edificio si vuole realizzare. Entro fine anno, così aveva assicurato l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete «sarà pubblicato il bando per individuare il professionista che dovrà rimettere mano al vecchio progetto, ormai superato».

Le novità

Tra i nuovi ingressi del Piano triennale figura invece vico Arcais. Per la prima volta la stradina, che rischia di essere stralciata dal progetto di riqualificazione del centro storico se prima non sarà messo in sicurezza il muro pericolante di Palazzo Paderi, viene inserita nell’elenco delle opere da realizzare con la massima urgenza. Per i lavori di consolidamento sono necessari 250mila euro che in cassa non ci sono e che il Comune conta di riuscire a recuperare attraverso le alienazioni. Da reperire anche i 2milioni necessari per completare la circonvallazione nord, nel tratto di via Campanelli, così come quelli per la riqualificazione urbana degli spazi di sosta per il miglioramento della qualità del centro storico e del quartiere. Nei piani della Giunta (ma al momento senza copertura finanziaria) anche l’efficientamento energetico di diversi impianti sportivi dal palazzetto di Sa Rodia alla palestra di Torangius passando per il Palatharros e la piscina comunale.

Gli interventi

Il 2025 sarà ancora all’insegna dei lavori targati Pnrr: a gennaio dovrebbe partire la procedura per la realizzazione di un centro di accoglienza per persone con disabilità a Silì. E a proposito di sociale, nel piano viene riproposta la riqualificazione dell’ex laboratorio Isola, da destinare a struttura per anziani. Il costo è di poco superiore al milione di euro. In cassa ci sono già i 3 milioni 180mila euro per il riordino urbano Oristano Ovest e gli 800mila per la valorizzazione dell’area di via Marconi. Altri quattro milioni stanziati dalla Regione serviranno a chiudere definitivamente la partita del centro intermodale, con l’ampliamento del parcheggio e la realizzazione della rotonda di via Marroccu che consentirà il definitivo trasferimento della stazione Arst in via Ghilarza.

