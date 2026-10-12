SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Monserrato.
13 ottobre 2026 alle 00:12

«Mercato Civico, Pnrr sfruttato grazie ad altri fondi» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il sindaco di Tomaso Locci è intervenuto per chiarire la questione relativa ai fondi destinati alla ristrutturazione del mercato civico, precisando che «le risorse Pnrr non sono state perse». Secondo il primo cittadino, il Governo aveva previsto una procedura alternativa per i progetti più complessi, consentendo di trasferire le somme superiori al milione di euro sotto i fondi Fsc, finanziamenti statali con scadenze meno rigide. «Viste le difficoltà di tutti i Pnrr in Italia, il Governo aveva dato questa possibilità», spiega Locci. Il sindaco ricorda poi che già nel 2025 il comune di Cagliari aveva approvato questo passaggio, ottenendo così tempistiche più ampie, con la possibilità di completare gli interventi entro il 31 dicembre 2027. «I fondi Pnrr quindi non sono tornati indietro, ma semplicemente transitati in un’altra linea», sottolinea Locci, evidenziando come il trasferimento sia avvenuto prima che si parlasse di eventuali revoche. In totale, le risorse disponibili ammonterebbero quindi a circa 7 milioni di euro, includendo anche gli ultimi finanziamenti ottenuti dal Comune, pari a oltre 2 milioni. Fondi che, precisa il sindaco, saranno destinati alla riqualificazione del mercato civico e dell’area circostante, con l’obiettivo di restituire alla città uno spazio più moderno e funzionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il salvataggio

Un imbuto pericoloso pronto a riempirsi di terra

Gli speleologi del Supramonte predicano prudenza: «Il gruppo e l’esperienza sono i segreti della sicurezza»  
Simone Loi
Attesa per gli altri verdetti sui manager. Le opposizioni: ennesimo schiaffo alla Giunta

Asl 8, l’ex direttore sanitario vince il ricorso

Il giudice del lavoro: Roberto Massazza va reintegrato e risarcito 
Cristina Cossu
L’emergenza

La protesta dei pastori: «Siamo allo stremo»

Manifestazione sotto il Consiglio regionale: «Prezzo del latte troppo basso» 
Massimiliano Rais
Il caso

Critiche ad Abbanoa, la Corte di Cassazione assolve Mauro Pili

Per l’accusa di diffamazione social contro l’ex manager Ramazzotti 
Enrico Fresu
Il progetto

L’Unione Sarda per Grazia Deledda

Tante iniziative editoriali per far conoscere meglio le opere del premio Nobel 
Massimiliano Rais
L’intervento

Il Papa al Gemelli, in Vaticano si respira «cauto ottimismo»

Leone verrà operato oggi o domani Incertezza sulla durata del ricovero 