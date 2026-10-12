«Mercato Civico, Pnrr sfruttato grazie ad altri fondi» 

Il sindaco di Tomaso Locci è intervenuto per chiarire la questione relativa ai fondi destinati alla ristrutturazione del mercato civico, precisando che «le risorse Pnrr non sono state perse». Secondo il primo cittadino, il Governo aveva previsto una procedura alternativa per i progetti più complessi, consentendo di trasferire le somme superiori al milione di euro sotto i fondi Fsc, finanziamenti statali con scadenze meno rigide. «Viste le difficoltà di tutti i Pnrr in Italia, il Governo aveva dato questa possibilità», spiega Locci. Il sindaco ricorda poi che già nel 2025 il comune di Cagliari aveva approvato questo passaggio, ottenendo così tempistiche più ampie, con la possibilità di completare gli interventi entro il 31 dicembre 2027. «I fondi Pnrr quindi non sono tornati indietro, ma semplicemente transitati in un’altra linea», sottolinea Locci, evidenziando come il trasferimento sia avvenuto prima che si parlasse di eventuali revoche. In totale, le risorse disponibili ammonterebbero quindi a circa 7 milioni di euro, includendo anche gli ultimi finanziamenti ottenuti dal Comune, pari a oltre 2 milioni. Fondi che, precisa il sindaco, saranno destinati alla riqualificazione del mercato civico e dell’area circostante, con l’obiettivo di restituire alla città uno spazio più moderno e funzionale.

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