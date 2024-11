Mercato civico, oltre 2 milioni dalla Regione 

Per il mercato di via Mazzini, sia pure a passi molto lenti, qualcosa inizia a muoversi. Nelle casse di Palazzo Scolopi sono arrivati i fondi che la Regione tramite la legge 17 del 2023 ha assegnato al Comune di Oristano: 2 milioni e mezzo per l’intervento di “completamento della ristrutturazione e ampliamento del mercato civico di via Mazzini”.

Il dirigente del settore Lavori pubblici Alberto Soddu, secondo quanto prevede la normativa sulla contabilità, nei giorni scorsi ha firmato un provvedimento per accertare la somma complessiva in entrata (precisando che si tratta di un’entrata non ricorrente) per i lavori al mercato civico, chiuso ormai da quasi dieci anni: 50mila euro nell’annualità 2024, un milione nel 2025, un altro milione nel 2026 infine 450mila euro nel 2027.

Nella determinazione del dirigente viene inoltre specificato che il finanziamento complessivo per la realizzazione degli interventi al mercato civico di via Mazzini è pari a 4 milioni 121mila euro, di cui 2 milioni e mezzo sono finanziati dall’assessorato regionale ai Lavori pubblici, mentre un milione 621mila saranno cofinanziati dal Comune con fondi del proprio bilancio.

