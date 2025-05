Mercato civico,  oggi un sopralluogo con gli operatori  

A osservarlo dall’esterno è un vecchio rudere, in stato di abbandono da quasi un decennio. Il mercato civico di via Mazzini oggi riapre eccezionalmente le sue porte per ospitare un sopralluogo delle commissioni consiliari Lavori pubblici e Attività produttive, riunite nuovamente in seduta congiunta dopo la riunione di ieri a Palazzo degli Scolopi. Alla ricognizione è stata invitata anche una delegazione di esercenti con l’obiettivo di aprire un confronto sul futuro della storica struttura. Un’apertura che era stata sollecitata due settimane fa, quando la commissione guidata da Giuliano Uras aveva ascoltato in audizione l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete. A breve la commissione giudicatrice rivelerà il nome del professionista che si è aggiudicato l’aggiornamento del vecchio progetto, ritenuto ormai inadeguato alle reali esigenze della città. L’Amministrazione sarà chiamata a dare precisi indirizzi sulla nuova veste del mercato, per il quale sono disponibili circa 3 milioni 300mila euro: 800mila residui dei lavori già eseguiti, altri due milioni e mezzo concessi dal Regione in tre annualità. L’ipotesi è trasformare l’area in una piazza (con copertura amovibile) con 20 attività commerciali e spazi da destinare a cultura ed eventi. ( m.g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA