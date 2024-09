Mercato civico nel degrado, spariti perfino i lavandini 

A San Gavino lo storico mercato civico di via Santa Croce si presenta in uno stato di decadimento ai clienti delle attività commerciali rimaste: in alcuni spazi mancano addirittura i lavandini, portati via da ignoti. I consiglieri di minoranza Silvia Mamusa, Bebo Casu e Nicola Orrù hanno presentato un’interpellanza in Consiglio comunale per chiedere chiarimenti: «La struttura del mercato – scrivono – è caratterizzata da 15 posteggi, compresi loggette e box destinati ad accogliere attività economiche. Ogni postazione si compone di un piano in marmo e lavandini per la pulizia degli alimenti, i quali oggi appaiono smantellati e divelti nell’ultimo box centrale con evidenti danni alla struttura e ai sottoservizi (idrico, elettrico, di condizionamento) con interessamento delle celle frigorifero e di altri box dove non sono più presenti i lavandini. In questo modo si offre un’immagine indecorosa dei locali attualmente ancora aperti al pubblico. Chiediamo all’amministrazione se è in programma un ripristino degli spazi in ragione di un’attenzione doverosa e riguardosa del nostro mercato civico».

«L’amministrazione – fa sapere il sindaco Stefano Altea – ha attivato tutte le procedure necessarie per il corretto ripristino. Vigileremo sulla corretta esecuzione dei lavori che diventa essenziale per poter ragionare sul futuro di questo importante immobile. È in atto da parte della maggioranza una riflessione sul futuro dello stabile, anche precedendo un parziale cambio di destinazione d'uso. Certamente la realizzazione del nuovo parcheggio tra la via Santa Croce e Cavour sarà funzionale anche alla rinascita del nostro mercato civico».

