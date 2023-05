Mercato civico, la parola passa al Tar 

Sarà il Tar a decidere sul contenzioso tra il Comune e gli ex esercenti del mercato civico di Samassi. Nessun accordo è stato raggiunto tra gli avvocati delle due parti durante l’ultima udienza del contenzioso iniziato dopo della chiusura del mercato. Durante l’incontro, il Comune di Samassi, rappresentanto dell’avvocato Giovanni Luigi Machiavelli, ha avanzato una proposta di indennizzo nei confronti dei quattro commercianti, considerata però dai loro avvocati non sufficiente a riparare ai danni subìti.

La decisione

«Tre attività commerciali a Samassi chiuse da un anno a causa di un provvedimento illegittimo – queste le parole dell’avvocato Luciano Cau, che rappresenta tre delle quattro attività commerciali in causa – dopo il quale, anche a causa del lockdown, non hanno avuto risorse sufficienti per rimanere sul mercato. Aspettiamo la sentenza». Secondo quanto riportato dall’ultima ordinanza del sindaco, risalente al 19 maggio, il parametro da utilizzare per il risarcimento avrebbe dovuto tener conto del ricavo maturato nell’anno 2021. Questo sarebbe poi stato proporzionato ai mesi di inattività delle attività commerciali, a partire dalla chiusura forzata risalente allo scorso agosto e sino alla delibera del 12 aprile 2023, con la quale si disponeva la cessazione del servizio di mercato civico.

L’ordinan za

Queste le parole riportate nell’ordinanza: «Potrà essere riconosciuta a ciascun concessionario una somma stabilita in misura pari al per cento di 1/12 del ricavato annuo maturato nel corso del 2021, a decorrere dal 19 agosto 2022 e fino alla data della suindicata deliberazione del consiglio comunale, mentre potrà essere altresì riconosciuta una somma proporzionalmente stabilita per le frazioni di mese comprese nel suddetto periodo». «L’arroganza di questa amministrazione – dice il capogruppo della minoranza, Giancarlo Melis – nonostante il danno che ha procurato agli esercenti e quindi alle loro famiglie, ha proposto indennizzi inaccettabili, parliamo di elemosine». La chiusura del mercato civico risale allo scorso agosto. Ad abbassare la saracinesca, quattro attività: macelleria, pescheria, panetteria e mini market dopo l’ordinanza della sindaca seguita a un sopralluogo della Asl che attestava le carenze igienico nel mercato.