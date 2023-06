Mercato civico, la mezz’ora in più è un flop 

A Elmas la chiusura del mercato civico alle 14 anziché alle 13,30 non sembra aver portato i risultati sperati. L'idea è di permettere a chi lavora fino alle 13,30 di poter fare la spesa e agli esercenti di vendere di più. Alle 13,35 però i corridoi sono deserti. Molti operatori non sono contenti, c'è chi non era d'accordo fin dall'inizio. Alcuni box infatti sono già chiusi, nonostante il regolamento stabilisca che tenere aperto fino alle 14 è un obbligo.

Abitudinari

«Io tengo aperto – spiega Cesare Littera, che vende carni bianche – ma oggettivamente dopo le 13,30 non viene nessuno. Ho lavorato a San Benedetto, 35 anni d'esperienza, anche lì si sono provati altri orari ma non ha mai funzionato. Il cliente del mercato è esigente, abitudinario: viene presto, vuole scegliere, quelli che vengono tardi sono occasionali, pochissimi». C'è chi, addirittura, i clienti che vengono dopo le 13,30 se li segna: «Guardi il calendario, solo uno a giugno – dichiara Ilenia Piseddu, box gastronomia – eppure da me dovrebbero venire anche tardi, vendo pietanze pronte. L'esperimento risulta fallimentare». I controlli? «Sono venuti una sola volta per vedere se i box erano aperti: di sabato quando la merce va venduta anche scontata perché non può durare fino al lunedì e si finisce prima, quindi è normale che i box chiudano prima».

Merci deperibili

Anche Raffaele Sirigu, che vende pesci, concorda: «Ne deve valere la pena, e in questo caso non è così. Certa merce si deteriora facilmente, mezz'ora in più significa anche maggiori consumi, bollette più alte, magari in inverno va bene, ma ora col caldo, chi vuole che venga a quell'ora?».

C'è però anche chi ci crede: «Sono qui dalle 4 del mattino e resto fino alle 14», dice Federico Orrù, dal suo box di frutta e verdura. «Dopo le 13 i clienti sono pochi – aggiunge – ma è anche vero che in quella fascia oraria molti box sono già chiusi. Se la gente non ha la sicurezza di trovare tutto aperto, va nel centro commerciale».

Condivisione e benefici

Il nuovo orario è partito il 15 maggio: un esperimento che però ha regole e sanzioni. «Il nuovo orario, deciso insieme agli operatori – dichiara la sindaca Maria Laura Orrù – viene incontro alle esigenze dei cittadini ma anche a quelle dei commercianti che adesso possono chiudere per più giorni e prendersi le meritate ferie. Solo se tutti rispettano gli orari può funzionare. Se i clienti non hanno la certezza di trovare tutti i box aperti non ci vanno. I vigili sono spesso impegnati nelle varie emergenze e con le scuole aperte era più complicato garantire i controlli poiché gli orari coincidevano, adesso saranno più frequenti, anche se mi aspetto che le persone collaborino spontaneamente».

