Mercato civico, il progetto è fermo 

Chiuse le porte nel 2013, dopo essere rimasto senza boxisti. Da allora più o meno tutti i programmi elettorali che si sono succeduti negli anni hanno incluso una proposta di riqualificazione, ma il mercato civico di via del Redentore ha continuato a invecchiare male, con i muri imbrattati e l’insegna rotta e scolorita.

Progetti e polemiche

Il sindaco Tomaso Locci ha spiegato più volte di avere pronto un progetto da oltre cinque milioni di euro per la trasformazione in un mercato moderno, con ristoranti, terrazze e spazi di coworking, ma i lavori non sono mai partiti. Di mezzo, interlocuzioni con la Soprintendenza legate ai vincoli del centro storico.

E nel frattempo c’è chi è tornato a fare pressing, come la capogruppo del Pd Francesca Congiu. «Dopo numerosi accessi agli atti rimasti senza risposta, appare sempre più evidente come la questione del mercato civico sia stata gestita in modo opaco. Nonostante le risorse pubbliche impiegate e le dichiarazioni d’intenti nel corso degli anni, la situazione è sostanzialmente ferma. Le promesse di rilancio, le ipotesi di riqualificazione e i confronti annunciati con cittadini e operatori si sono dissolti in un silenzio istituzionale che lascia spazio solo a dubbi e frustrazione», la posizione della consigliera, che ritorna anche sulla discussa proposta di trasformazione dell’area in un parcheggio, da cui il resto della minoranza di centrosinistra ha preso le distanze. «Era tra le proposte avanzate in passato, una soluzione che, sebbene non ideale, avrebbe almeno affrontato una delle criticità più evidenti del centro urbano, la cronica carenza di posti auto – replica -. È arrivato il momento di dire le cose come stanno: se dopo anni non si è riusciti a trovare una soluzione, è legittimo avanzare nuove proposte. Serve trasparenza, chiarezza nei tempi e un piano concreto che ponga fine all’abbandono di un’area che potrebbe rappresentare un valore per la comunità».

Il sindaco

Il primo cittadino resta comunque fiducioso sulla possibilità di veder presto aprire il cantiere. «Il progetto è stato completato e l’impresa è stata scelta già da mesi, l’iter si è allungato per via delle elezioni e di piccole modifiche richieste dalla Soprintendenza. Al momento siamo in una fase interlocutoria con l’ente, stiamo aspettando le ultime risposte e saremo pronti a partire», sostiene Locci, che fornisce una tempistica di massima. «Siamo ottimisti che si possa iniziare i lavori per ottobre, entro la fine del mio mandato il nuovo mercato sarà concluso».

Poi una nota polemica verso il Partito Democratico. «Il mercato venne chiuso proprio dall’amministrazione targata Pd, che tolse anche parcheggi in via del Redentore – attacca Locci -. La sua chiusura causò l’inizio della crisi del commercio a Monserrato, con la riapertura daremo uno slancio fondamentale per ripartire. Non cambieremo idea sulla riqualificazione, rimarremo coerenti con quanto dichiarato nel 2019 e nel 2024, non come una parte politica che cambia linea programmatica e contraddice la volontà popolare».

