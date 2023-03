Mercato civico, crisi senza fine  

«Così non si può andare avanti - dice a malincuore - i conti non tornano». Per il momento è una sospensione, non una chiusura definitiva per non rischiare di perdere i diritti acquisiti in decenni di lavoro. «Il primo box lo ha aperto mia nonna, Chiarina Carrus, quando il mercato di via Mazzini era appena agli albori - racconta Christian Gallus - poi per quarant’anni è stata mia mamma, Anna Rita Carrus, ad occuparsene. Dopo il trasferimento in via Cimarosa, dietro il bancone è rimasto mio fratello Alessio».

Ormai è diventata una gara di resistenza, ma senza traguardo all’orizzonte. In via Cimarosa a tenere il passo sono rimasti solo in 9: altri due operatori del mercato civico, degli 11 attivi, hanno gettato la spugna.

«Impossibile proseguire»

Cedono anche i “pilastri” del commercio cittadino e così, dopo sessant’anni a servire generazioni di clienti, si svuota il bancone di frutta e verdura della famiglia Gallus. La decisione è toccata all’ultimo timoniere, Christian, rientrato a Oristano un anno fa per gestire l’attività dopo la prematura scomparsa del fratello.

La crisi

La crisi economica da una parte, la cattiva gestione della struttura dall’altra e sullo sfondo nessuna prospettiva di riapertura dello storico edificio di via Mazzini. I pochi box che ancora resistono si spartiscono una manciata di clienti. «Un tempo era tutta un’altra cosa - va avanti Christian Gallus - oggi, se si contano venti ingressi a settimana, è troppo».

Tra gli spazi vuoti (sette), provano a tirare avanti con difficoltà un panificio, quattro operatori ortofrutticoli, un macellaio (l’altro è andato in pensione) e tre pescivendoli.

«Solo parole, sono stufo»

Qualche mese fa aveva tirato i remi in barca Massimo Andria, storico “cozzaro” del mercato oristanese. «Ho rinunciato, stufo delle troppe promesse non mantenute dall’amministrazione civica - sbotta - Siamo stati parcheggiati qua “provvisoriamente” e non ci siamo più mossi. Ci erano stati assicurati interventi manutentori in via Cimarosa e non è stato fatto nulla». Dopo 135 giorni di assenza dal posteggio assegnato, dal Comune è arrivata la determina che ufficializza la decadenza della concessione. Stessa sorte toccata a Ferruccio Diana, operatore ortofrutticolo che nel 2022 ha tenuto chiuso il suo box per 176 giornate.

Affitto d’oro

L’amministrazione Sanna, intanto, ha rinnovato il contratto di locazione per i locali di via Cimarosa fino a fine anno: 91mila euro da aggiungere alla voce “spese”. Sul fronte cantiere via Mazzini, bloccato da tanti, troppi anni, purtroppo ben poche novità. «La prossima settimana incontreremo nuovamente l’assessore regionale ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu, al quale sono già state illustrate tutte le problematiche inerenti il marcato civico», fa sapere il suo omologo comunale Simone Prevete. Per ora si insiste sulla strada del finanziamento pubblico che però sino ad oggi non ha portato risultati.

