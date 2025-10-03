Mercato civico, cambia il progetto di restyling 

La riqualificazione del mercato civico cambia faccia. Rimane l’idea di fondo – una struttura moderna e polifunzionale – ma dovrà essere più bassa e “tradizionale” rispetto a quanto previsto in partenza. Questi i paletti imposti dalla Soprintendenza, che il Comune ha accettato dopo mesi di interlocuzioni, approvando una delibera per modificare il progetto.

La variante

Troppo importante sbloccare un iter burocratico fermo da più di un anno: come dichiarava il sindaco Tomaso Locci durante la campagna elettorale del 2024, i lavori sarebbero dovuti partire a settembre di quell’anno. Ma le rimostranze dell’ente avevano bloccato tutto, e sulla vicenda era calato il silenzio più totale, salvo qualche pungolo dell’opposizione consiliare. Adesso la procedura sembra poter andare avanti.

«La Soprintendenza ci ha chiesto di realizzare una facciata meno moderna rispetto a quella che avevamo previsto, in modo che possa rispecchiare maggiormente la struttura architettonica di un mercato civico degli anni ‘80 e ‘90», spiega Locci. L'altra richiesta era legata all’altezza del secondo piano, da rivedere al ribasso. Confermato il resto del progetto da 5,5 milioni di euro, di cui 4,5 in arrivo dal Pnrr. Una terrazza panoramica, un ristorante, un bar, una zona coworking, spazi per la lettura e quindici box per i commercianti, sul modello dei mercati delle grandi città europee.

Sindaco fiducioso

«Siamo arrivati a una fase importante, le interlocuzioni con l’ente hanno portato a un bel risultato. Come abbiamo detto tante volte abbiamo già pronta l’impresa, che è stata designata da Invitalia», continua il primo cittadino. «Ci auguriamo che quanto prima si possa fare l’ultima conferenza di servizi e procedere con i lavori». La speranza è quella di vedere il cantiere entro la fine dell’anno. «Siamo molto fiduciosi, questo mercato è stato inserito insieme a quello di Cagliari all’interno del Piano Strategico della Città Metropolitana, sono legati insieme al piano di finanziamento Pnrr ed è fondamentale che vengano realizzati entrambi». Secondo Locci, è proprio da questo progetto che passa la rivitalizzazione di via del Redentore, dove la maggior parte delle serrande ormai sono state abbassate per sempre. «Il mercato civico è un polo attrattivo importantissimo, siamo convinti che sarà un elemento in grado di far ripartire il commercio a Monserrato». Chiusa da più di dieci anni, dopo essere rimasta senza boxisti, la struttura è stata per anni il cuore pulsante del centro storico.

