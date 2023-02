Mercato civico, assegnati due box su quattro 

Presto al mercato civico di Serrenti si solleveranno le saracinesche. È stata pubblicata la graduatoria definitiva per l’assegnazione dei box che fanno capo al mercato civico comunale, di prossima apertura. Nello stabile, sito in piazza Chiesa, sorgeranno un macelleria e una gastronomia-friggitoria. «Per ora – commenta il sindaco Pantaleo Talloru – sono arrivate due sole richieste per quattro box disponibili. Speriamo che arrivino presto ulteriori richieste anche per gli altri due».

L’apertura è dunque imminente: in questi giorni è in corso l’assegnazione delle chiavi e dei posteggi. L’edificio, risalente agli anni ’50, era stato chiuso dalla passata amministrazione comunale per la non agibilità dei locali e gli elevati costi di manutenzione. Chiuso da più di sei anni, è stato oggetto di lavori di ristrutturazione che ne hanno rimesso a norma gli spazi.

L’apertura del mercato civico rientra nella volontà dell’amministrazione di rilanciare l’economia locale, argomento oggetto anche dell’incontro tra Comune e commercianti locali che si è tenuto nei giorni scorsi: «Abbiamo recepito – conclude Talloru – le proposte migliorative avanzate dagli operatori commerciali per lo sviluppo del mercatino settimanale, ma anche del mercato civico e del commercio in generale».

