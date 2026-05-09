Mercato civico, addio ai soldi del Pnrr 

Un iter burocratico durato decisamente più del previsto e scadenze sempre più vicine. I lavori per la ristrutturazione del mercato civico di via del Redentore non sono ancora partiti, e ormai è chiaro che non si riuscirà a rispettare i tempi previsti dal Pnrr (31 agosto) per la conclusione dell’opera. Significa che la riqualificazione del mercato non potrà essere finanziata con il Piano, che garantiva la maggior parte dei 5,5 milioni di euro dell’intervento.

Nuovi fondi

In ogni caso, assicura l’amministrazione, non sarà necessario attingere dalle casse comunali. «In tutta Italia, per non perdere i fondi, diversi progetti Pnrr stanno passando sotto un altro strumento, quello del Fondo sviluppo e coesione», spiega il sindaco Tomaso Locci. «È già stato fatto per Casa Pani, per esempio, e al momento stiamo attendendo l’ufficialità anche per il mercato. Questo strumento non solo consentirà di tutelare il finanziamento, ma sposta al 31 dicembre 2027 l’obbligo di conclusione dei lavori, dunque oltre un anno in più per completare l’opera». Insomma, secondo il primo cittadino «non ci sarà alcun rischio di perdere i denari, sono in tanti a star seguendo questa direzione perché i tempi sono veramente ristretti. Dal punto di vista burocratico il resto è stato completato, per la partenza dei lavori attendiamo l’ufficialità che dovrebbe arrivare a breve».

Minoranza all’attacco

Non mancano critiche dall’opposizione. «Si sta posticipando di un anno la scadenza ma al momento rimane tutto in alto mare», attaccano Valentina Picciau e Andrea Zucca (Pauli Monserrato – La Svolta). «Il nostro auspicio è che i lavori partano al più presto, perché quell’area va sistemata, ma la fiducia è pari a zero». Sulla stessa linea Alberto Corda (Riformatori): «Il progetto era stato annunciato come in partenza ma è stato portato avanti con lentezza tale da arrivare a perdere dei fondi e dover fare affidamento su altri. Siamo punto e a capo, speriamo di non perdere anche questi e dover utilizzare risorse che andrebbero destinate ad altre priorità».

Le modifiche

Intanto, di recente la Giunta ha riapprovato il progetto definitivo della riqualificazione, dando seguito alle osservazioni della Soprintendenza che aveva chiesto una minore altezza della struttura e una facciata più consona al contesto del centro storico. «Un atto dovuto», continua Locci, «dopo l’ok della Soprintendenza era necessario questo passaggio. Resta l’idea di un mercato moderno e polifunzionale, sul modello dei mercati spagnoli come la “Boqueria” di Barcellona».

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