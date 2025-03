Mercato chiuso, tremano i negozianti 

Per il momento le cicatrici prodotte dalla chiusura del mercato non si vedono tra le attività che si affacciano attorno a San Benedetto. Dodici giorni dopo la chiusura per i lavori di riqualificazione, via Cocco Ortu, via Tiziano, via Pacinotti sono diventate strade semideserte ma, fortunatamente, nessuna Spoon River tra i negozi che invece per il momento tengono “botta”. Più che un problema attuale, dunque, ad allarmare i commercianti è la preoccupazione per il futuro. Perché, comunque, «il mercato ha un peso dominante per tutto il quartiere di San Benedetto, per i residenti e per i negozi che ci sono attorno», dicono in coro i commercianti della zona.

La preoccupazione

La riduzione dei parcheggi è uno dei timori principali, l’altro cruccio è la durata dei lavori, prevista in circa due anni, che potrebbero subire dei rallentamenti. «In questo momento i fatturati tengono, ma c’è preoccupazione per quello che sarà il futuro», dice Luigi Cau, titolare di diversi negozi di abbigliamento in via Cocco Ortu. «Il mercato di San Benedetto è il fulcro di questo quartiere, è la grande attrazione. Questo è innegabile, e vedere adesso le strade semideserte quando ogni giorno era difficile anche trovare un parcheggio è un problema. Inutile dire che oltre al taglio dei parcheggi ci preoccupano i tempi perché se le persone si disabituano a San Benedetto, è difficile poi recuperarle», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Gianni Virdis, responsabile del punto vendita di un negozio di elettrodomestici di via Cocco Ortu. «Per il momento non è cambiato granché, l’azienda ha un “nome” che in tanti anni ha, per fortuna, fidelizzato la clientela», Parola d’ordine, ottimismo, quindi. «Detto questo, però, crediamo che sia assolutamente importante rispettare i tempi dettati per i lavori», e quindi della chiusura del mercato storico, «perché, inutile girarci attorno, questo mercato è un richiamo fortissimo, non solo per i cagliaritani ma anche per i tanti turisti che arrivano a San Benedetto».

I parcheggi

Resta ottimista anche Gianluca Zedda, responsabile di un supermercato in via Cocco Ortu. «La nostra attività ha ormai 40 anni, a San Benedetto ci sono tante attività “storiche”, dall’alimentare all’abbigliamento, che sono tali proprio perché sono sempre state premiate innanzitutto dai residenti del quartiere ma non solo.

A preoccupare maggiormente è il problema dei parcheggi che sono la vera cartina di tornasole», dice ancora. «Ci auguriamo che vengano rimossi solamente quelli strettamente necessari, perché senza un adeguato numero di stalli in tutte le strade attorno il problema rischia di essere maggiore. Anche perché», aggiunge, «quello dei parcheggi è un dente scoperto che a San Benedetto esiste da praticamente da sempre».

Il concetto lo ribadisce Gianluca Cortesi, titolare dell’omonimo e storico negozio di giocattoli. «Dopo 58 anni di attività abbiamo la nostra clientela ma certo la chiusura del mercato allontana la gente “di passaggio”». Ma per i commercianti della zona non è questo il problema maggiore. sono sempre i parcheggi. «Adesso hanno tracciato diversi stalli in via Sant’Alenixedda», dove per i prossimi due anni (almeno) vivrà il mercato provvisorio di piazza Nazzari (si inaugura martedì 18), «la speranza è che si individuino soluzioni anche nelle vie laterali. E», soprattutto, «che i lavori non durino a lungo».

