Mercato chiuso, le strade si svuotano 

Niente auto in doppia fila o parcheggiate negli spazi delle moto e traffico regolare. Il primo giorno di chiusura del mercato di San Benedetto ha regalato uno scenario davvero insolito per chi è stato abituato a vedere il caos quotidiano. I cartelli di sosta, sistemati nell’anello esterno della struttura civica, sono stati rispettati. Una volta concluse le operazioni di trasloco nell’area provvisoria di piazza Nazzari, quello spazio sarà recintato per consentire a camion e ruspe di lavorare in sicurezza. E proprio la riduzione dei parcheggi è uno dei timori principali dei commercianti che hanno un’attività tra via Tiziano, via Pacinotti e via Cocco Ortu. L’altro cruccio è la durata dei lavori, prevista in due anni, che potrebbero subire dei rallentamenti come accade ormai in ogni appalto pubblico. Ma c’è anche chi, soprattutto chi vende carne, pane, frutta e verdure, da questa situazione potrebbe avere vantaggi, un incremento degli affari.

Il primo giorno

Gianfranco Ghirra è il proprietario di un negozio di calzature in via Tiziano. Conosce le dinamiche del mercato alla perfezione, la sua attività ,aperta dal padre nel 1960, è arrivata alla terza generazione. «Ancora è presto per tracciare un bilancio sulla chiusura della struttura civica, anche perché il lunedì è un giorno a basso regime e molti boxisti neanche aprivano». Quando arriveranno gli effetti della chiusura sulle attività commerciali limitrofe? «L’impatto si farà sentire con tutta la sua potenza tra un paio di settimane e non sarà positivo. Sappiamo tutti – aggiunge Ghirra – che il mercato richiama moltissime persone che, soprattutto di sabato, approfittavano della spesa per fare altre compere nei negozi vicini». Il commerciante vede il bicchiere mezzo pieno. «Siamo ottimisti, non abbiamo alternative, speriamo solo che rispettino i tempi previsti dai lavori e non slittino, come purtroppo sta accadendo in altri cantieri cittadini. Sarebbe già un miracolo».

Effetti positivi

Sempre in via Tiziano, Sonia Perra è alla cassa de “Lo squisito”. Per lei, che vende salumi, formaggi e altri prodotti di qualità, la chiusura del mercato, paradossalmente, dovrebbe avvantaggiarla. «È quello che ci auguriamo. Per noi gli affari dovrebbero andare meglio, molti – soprattutto anziani – preferiscono comprare nelle vicinanze piuttosto che avventurarsi in piazza Nazzari. Comunque – aggiunge – viviamo giorno per giorno».

Paura parcheggi

Via Cocco Ortu è il lato esterno di pregio del mercato di San Benedetto. «Siamo molto preoccupati», premette Francesca Fadda, dell’omonima catena specializzata nel “Fai da te”. «Il mercato di San Benedetto è un forte attrattore di persone che alimentano il commercio». La diminuzione degli incassi è stata messa in conto. «Sì, ipotizziamo un calo degli affari, ma non abbiamo ancora quantificato la cifra. Molto dipenderà da come sarà organizzata la viabilità durante i lavori e dai parcheggi che saranno eliminati per far posto al cantiere. Ci auguriamo che rimuovano solamente quelli strettamente necessari».

Danni importanti

«La chiusura del mercato comporterà un grave danno economico che potrebbe portare alla diminuzione di posti di lavoro», dice Francesco Fanni, titolare di una catena di negozi di elettrodomestici. «Ci angoscia la tempistica». Fanni tiene duro. «Svolgiamo un ruolo sociale a favore di clienti non più giovani che hanno difficoltà di spostamento».

