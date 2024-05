Mercato chiuso, colpo di scena 

Era legittima l’ordinanza sindacale che, il 22 agosto 2022, aveva disposto la chiusura del mercato civico di via Risorgimento a Samassi e la contemporanea sospensione delle attività di rivendita di prodotti alimentari. Dopo la sentenza del Tar Sardegna che aveva accolto il ricorso presentato dai commercianti Sara Prinzis (legale rappresentante della società Gsg), Denise Serra e Maria Pasqua Serra, il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione dando ragione all’amministrazione comunale.

Il provvedimento

L’ente, difeso dall’avvocato Giovanni Luigi Machiavelli, aveva impugnato la sentenza di primo grado che aveva dato ragione agli esercenti, assistiti dai legali Giuseppe Scuglia e Luciano Cau. Gli operatori erano stati allontanati dal mercato civico nell’estate 2022, dopo un sopralluogo della Asl. A quel punto, la sindaca Maria Beatrice Muscas aveva firmato l’ordinanza con la chiusura immediata dello spazio pubblico e la sospensione di tutte le attività sino a cessazione delle condizioni e delle ragioni di urgenza che ne rendevano necessaria l’adozione. In pratica sino al completamento di interventi di ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza necessarie: servizi igienici e spogliatoio per il personale, manutenzione di porte e finestre, rifacimento di pavimenti e scarichi, climatizzazione e altri interventi per circa 140mila euro. In tutto circa un anno di lavori nei quali il mercato sarebbe dovuto restare chiuso. Nell’accogliere il ricorso, il Tar Sardegna aveva condannato il Comune a pagare 2500 euro di spese a favore dei ricorrenti.

Il Consiglio di Stato

«Non si può dubitare», si legge nella sentenza del Consiglio di Stato che ha capovolto la decisione di primo grado (spese compensate), «che il Comune abbia esercitato un proprio potere autoritativo nell’adottare l’ordinanza volta al perseguimento dell’interesse alla sanità pubblica e all’igiene, attraverso un provvedimento urgente e dagli effetti provvisori. E l’istruttoria compiuta ha evidenziato come l’uso del mercato nella situazione verificatasi non era in alcun modo compatibile con la tutela di detta finalità».

