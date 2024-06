Mercato chiuso, 10 anni di parole 

La realtà è che si muove poco o nulla. Sul mercato civico di via Mazzini da anni sindaci, giunte, commissioni e aule consiliari investono pensieri, energie e progetti.

L’enorme scheletro nel quale un tempo pulsava il cuore economico cittadino, però, è ancora lì: chiuso, ormai cadente, in attesa di una seconda vita. Quale? Nessuno ancora lo sa, visto che oltre alle risorse per poter aprire un cantiere, mancano pure idee chiare su ciò che si vuole realizzare.

In Consiglio

L’Assemblea civica due giorni fa ha votato quasi all’unanimità (astenuto solo Sergio Locci) una mozione attraverso la quale afferma che «nel ribadire la centralità e strategicità della struttura di via Mazzini e al netto delle formali comunicazioni di enti terzi, intende affrontare il tema in maniera unitaria e condivisa, avviando da subito e in via preliminare una profonda riflessione sul futuro del mercato».

Sul documento, illustrato dalla capogruppo di Alternativa sarda Progetto Sardegna, Maria Obinu, che ha ripercorso la lunga storia del progetto di riqualificazione evidenziando come negli ultimi 10 anni si siano succedute «gare d’appalto, ricorsi, finanziamenti, fondi sospesi, riprogettazione, decisioni sospese, interventi della magistratura e della Corte dei Conti» e fiumi di parole.

Confusione sul mercato

Maggioranza e opposizione convergono sul fatto che sia una priorità e che gli attuali elaborati siano anacronistici, ma sul sentiero da percorrere le ipotesi sono diverse.

Spuntano nuove proposte, come quella di realizzare un centro multiculturale (Fulvio Deriu, FdI), un mercato scoperto, alberato (Gianfranco Licheri, FI) o di destinare una parte dello spazio alla creazione di un teatro civico.

A riportare tutti con i piedi per terra ci ha pensato il sindaco, Massimiliano Sanna: «Prima di tutto è fondamentale avere certezza dei fondi della Regione - ha detto - Ci sono stati assegnati due milioni e mezzo, ma a oggi abbiamo certezza solo di 800mila euro che avanzano dai fondi del vecchio progetto».

Porticciolo

Nella seduta di mercoledì si è parlato anche del porticciolo turistico di Torregrande. La minoranza ha espresso perplessità sul progetto di riqualificazione che non risolve le criticità dell’infrastruttura in termini di capienza. L’assessore alle partecipate, Luca Faedda, ha precisato «il ruolo del Comune che è stazione appaltante per l’esecuzione dei lavori per i quali si è in attesa del progetto esecutivo». Poi la doccia gelata sul futuro ampliamento: per il dragaggio del fondale 15 milioni non saranno sufficienti, ne serviranno oltre 19.

Piazza Mariano

Spazio infine ad un’interrogazione sui lavori di piazza Mariano. «La proroga di 80 giorni richiesta dall’impresa trova giustificazione nella consegna parziale del cantiere, al fine di ridurre i tempi di disagio per tutti i cittadini – ha chiarito l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - Le problematiche riscontrate durante l’esecuzione dei lavori sono riconducibili solo alla posa errata della fibra ottica».

Chiude via Carmine

A proposito di cantieri, procede quello in centro: da lunedì chiude al traffico veicolare il tratto di via Carmine all’intersezione con via Ciutadella de Menorca. Il traffico proveniente da via Crispi sarà veicolato verso la destra, quello in arrivo da piazza Martini sarà indirizzato in uscita verso via Lamarmora. Si prevede una durata dei lavori di circa dieci giorni lavorativi.

RIPRODUZIONE RISERVATA