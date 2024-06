Mercato, c’è una meta condivisa 

Retromarcia e si riparte. Stavolta, possibilmente, con una meta condivisa. Dopo il via libera trasversale alla mozione del centrosinistra sul mercato civico di via Mazzini, maggioranza e opposizione sfruttano il vento favorevole per cercare di chiudere una partita che da oltre un decennio rimbalza da un programma all’altro delle amministrazioni civiche.

La commissione Lavori Pubblici ha gettato le basi per un nuovo percorso, definendo tappe e tempistiche d’azione: nell’arco di una decina di giorni saranno formulate le proposte che confluiranno in un documento da inoltrare alla Corte dei conti come integrazione alla richiesta già inviata.

La proposta

«Finora si è affrontato il discorso partendo da due elementi certi: le risorse disponibili (circa 700mila euro di residui e 2,5 milioni di euro stanziati dalla Regione) e l’esistenza di un progetto ormai superato - osserva il capogruppo di Oristano Più, Efisio Sanna - è stato chiesto alla Corte dei Conti un parere sulla possibilità di procedere per stralci funzionali, ma rischiamo di commettere un errore sugli errori del passato. Ribaltiamo il paradigma: chiediamoci cosa serve realmente alla città e muoviamoci in quella direzione».L’ipotesi, sostenuta da tutti i componenti del parlamentino, è quella di sviluppare una nuova idea progettuale che vada oltre la ristrutturazione dello storico edificio (sovradimensionato) e punti alla valorizzazione dell’intera area, strategica sia per la posizione che per la vicinanza al multipiano di via Mariano IV.

Le ipotesi

Le proposte sono tante, fermo restando il ruolo centrale dei box: un mercato all’aperto, un luogo dedicato alla somministrazione oltre che alla vendita. Potrebbe essere modulato su due piani, destinando quello superiore ad attività culturali e magari anche uno spazio per i giovani. «Abbiamo pensato anche a un concorso di idee - aggiunge Sanna - di certo è necessario aprire una fase di condivisione con commercianti, artigiani, associazioni di categoria, mondo culturale, imprenditoriale e del terzo settore».

Condivisione

L’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete, asseconda l’iniziativa. «Ho già trasmesso ai componenti della commissione la comunicazione inviata alla Corte dei Conti in cui si chiede un parere sulla possibilità di rimodulare il progetto esecutivo sulla base delle rinnovate esigenze - spiega - Non appena saranno formalizzate tutte le proposte, sarà redatto un unico documento integrativo».

La questione, tra inchieste giudiziarie, aumento dei prezzi e finanziamenti ancora da accreditare, è delicatissima. Ma otto anni dalla chiusura dell’edificio di via Mazzini sono decisamente troppi.

