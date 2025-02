Mercato, Caprile un acquisto azzeccato 

Un mese e più di trattative, chiacchierate e poco più, per poi arrivare, come sempre, alla corsa delle ultime ore, dove anche le big si sono dovute accontentare di quinte o seste scelte. Un classico del mercato, soprattutto quello invernale. E il Cagliari non poteva essere l’eccezione. A bocce ferme, dopo l’immediato scambio con il Napoli, per portare in Sardegna Elia Caprile, in prestito con diritto di riscatto, e mandare sotto il Vesuvio Simone Scuffet in prestito secco, il ds Nereo Bonato ha provato ad accontentare Davide Nicola. E dopo le partenze dei vari Paulo Azzi, Mateusz Wieteska e Gianluca Lapadula, ha trovato il guizzo finale col romeno Florinel Coman, pescato nel campionato del Qatar.

Il punto di Nicola

«Chiedete alla società», la prima risposta del tecnico, nell’immediato dopo-gara di lunedì sera con la Lazio. Nicola, alla vigilia, aveva sperato in una parità tra entrate e uscite. «Dopo Scuffet e Caprile, tre sono usciti e un allenatore spera che tre entrino», ma lo stesso tecnico torinese sapeva bene che le difficoltà sarebbero state tante, non solo dal punto di vista economico. E allora meglio concentrare tutto su una delle lacune, anche se forse Nicola avrebbe preferito altro. «In certi ruoli siamo coperti, in altri meno», ha ricordato. Magari in difesa, dove Zappa è spesso chiamato agli straordinari e si dovrà lavorare su Zortea come alternativa, anche se l’ex Atalanta, che il ruolo lo ha già ricoperto in passato, ha caratteristiche più offensive.

E sempre corto è anche il parco centrali difensivi, con Obert che dovrà sdoppiarsi su centro e sinistra, in un reparto che punterà tutto su Mina e Luperto, con Palomino primo ricambio.

Utopie e realtà

Alla vigilia del mercato, le priorità erano un portiere e una prima punta, con l’aggiunta di un esterno offensivo solo se davanti a una buona occasione. Il portiere è arrivato, e Caprile è un notevole salto di qualità nel ruolo, mentre il reparto offensivo ha perso Lapadula, ceduto allo Spezia, ma alla voce “prima punta” dovrà affidarsi a Piccoli e Pavoletti, magari dando più fiducia a Kingstone, ricomparso nell’assalto finale alla Lazio. Il Cagliari ci ha anche provato, ma tutte le piste sono risultate impraticabili: Kouamé ha preferito Empoli per non allontanarsi da Firenze, Bonazzoli è stato lasciato alla Cremonese, per non trovarsi legati con un prestito di un anno e mezzo, il paraguaiano Sanabria – pallino di Nicola – non è stato liberato dal Torino che si ritrova con un attacco già ridotto all’osso. All’estero era stato individuato il gigante norvegese del Tromsø Nordås, ma i tentennamenti hanno aperto la strada al Luton Town, formazione della Championship inglese, che però ha fatto un’offerta (3.5 milioni di euro) impossibile da rilanciare. E così si è puntato su un esterno offensivo che, all’occorrenza, possa anche fare la prima punta. Inseguito e poi abbandonato l’altro norvegese Johnsen (Cremonese), ecco spuntare all’ultima curva Coman, arrivato in prestito oneroso (un milione) secco dai qatarioti dell’Al-Gharafa. «Non vedo l’ora di scoprirlo», le parole di Nicola, «lo conosco dai video, è un esterno che ha abilità nell’uno contro uno, dai video sembra avere una buona gamba, allo Steaua ha fatto molto bene. Con Luvumbo aggiungeremo altre due soluzioni sull’esterno». E ora, finalmente, parola al campo.