Mercato, bilancio in chiaroscuro 

Un quadro in chiaroscuro. È la situazione nel nuovo mercato nel piazzale Campioni d’Italia ‘69/’70 a qualche mese dall’inaugurazione e quasi alle porte di Pasqua. Tra affari in positivo per qualcuno e in calo per qualcun altro. «Personalmente posso dire che gli affari vanno bene», commenta Luciano Serra dal suo banco di frutta e verdura, «la nuova posizione è ordinata e funzionale, c’è anche molto spazio». Lunghe file anche davanti ai banchi di pesce e nell’aria si spande pure il profumo di pizza e pane fresco: è l’idea di Claudio Cau, che ha aperto un chiosco e l’ha battezzato Il Bombo: «Sta andando benino, viene tanta gente, noi offriamo una varietà di prodotti e ne porteremo altri. Tutto infornato sul posto». Voci soddisfatte anche tra i clienti, e la nuova sede sembra piacere: «Siamo più sicuri, non ci sono auto», fa notare Maria Giovanna Porcu, «inoltre ho notato un maggiore afflusso e mi piace l'organizzazione».

Tra le fila dei delusi

Ma in altri banconi ci sono musi lunghi e braccia incrociate, soprattutto tra chi tratta prodotti non alimentari. «Ho un calo dell’80 per cento», sbuffa senza mezzi termini Andrea Fois, che vende abbigliamento, «negli ultimi tempi, e forse anche la nuova sede ha pesato: siamo troppo in periferia». Maria Grazia Medda, specializzata in salumi e formaggi, rilancia: «Se magari il Comune mettesse a disposizione un pulmino per gli anziani, come in altre realtà, sarebbe una buona idea. Purtroppo i clienti più in là con gli anni vengono meno, anche io ne ho perso quasi la metà». Allarga le braccia Mario Mela, che tratta abbigliamento: «Teniamo duro, di questi tempi non è facile per nessuno. Parlerei di un calo generale». Condivide Maria Antonietta Murru, che vende articoli per la casa: «Sono soprattutto gli anziani, un tempo la nostra maggiore clientela, che non vengono più spesso come una volta».

Famiglie impoverite

Marco Medda, presidente della Confesercenti provinciale di Cagliari e commerciante al mercato, fa la sua analisi: «Al mercato c’è un calo dei consumi, come in tutte le attività in questo periodo, meno accentuato nel settore degli alimentari. Ma è comunque una generale tendenza al risparmio da parte dei clienti». Medda non punta il dito contro il cambio di sede: «Va così per tutto il commercio. Per una valutazione veritiera della nuova sede di Sestu serve almeno una stagione, per non prendere per veri dati parziali».

