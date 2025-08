Mercato, arrivederci a giugno 2027 

A giugno 2027 – salvo complicazioni – i cagliaritani potranno entrare nel nuovo mercato di San Benedetto. Con l’approvazione in Giunta comunale del progetto definitivo-esecutivo è saltato l’ultimo ostacolo che impediva di proseguire i lavori, iniziati a maggio con le prime opere esterne.

Ci sono voluti tre anni e mezzo per passare dal progetto di fattibilità – licenziato da sindaco e assessori il 10 marzo del 2022 – all’ultimo elaborato, che ha ottenuto il via libera venerdì scorso, primo agosto. E sono passati cinque mesi da quando gli operatori sono stati trasferiti nella struttura provvisoria di piazza Nazzari, costata circa dieci milioni di euro. Ora si potrà procedere con il cronoprogramma prestabilito, che prevede 680 giorni di lavori “naturali e consecutivi” (a partire da maggio).

Che cosa si farà

Non sarà una rivoluzione perché i 30,2 milioni di euro stanziati (28,2 di fondi nazionali e due comunali) serviranno soprattutto per interventi strutturali che riguarderanno impiantistica, solai e infissi, che negli ultimi anni hanno creato seri problemi nella vecchia struttura. Le modifiche più percettibili saranno nel perimetro esterno che risulterà più infossato rispetto alle quattro strade che lo circondano e protetto da giardini.

La sagoma del mercato sarà uguale a quella attuale, ad eccezione di un tetto che coprirà la terrazza e conterrà i pannelli fotovoltaici che garantiranno autonomia energetica. Una terrazza che non ospiterà ristoranti, come si era ipotizzato in una prima fase, ma “attività a servizio del mercato”, qualsiasi cosa voglia dire.

I piani saranno due (quello interrato ospiterà celle frigo e impianti) e i box saranno numericamente gli stessi, circa 180, come la superficie complessiva: 11.700 metri quadri tra interno ed esterno. L’area destinata al pesce sarà simile a quella a cui i cagliaritani sono abituati, senza pareti di separazione tra le varie attività, mentre gli spazi dei fruttivendoli e degli altri rivenditori saranno separati da pareti, non più in muratura ma mobili, in modo da renderli modulabili. Naturalmente non ci saranno più barriere architettoniche. Un elemento distintivo del nuovo layout sarà la realizzazione di una corte interna di 280 metri quadri progettata per migliorare l’aerazione e la luminosità naturale degli ambienti.

Insomma, la “Riqualificazione del mercato di San Benedetto e delle aree esterne” non restituirà un edificio stravolto nella sua architettura e nel suo carattere ma un immobile più moderno e accessibile.

I parcheggi

I posti auto all’esterno dovrebbero essere confermati, garantiscono dal Comune, con l’aggiunta di quelli di via Sant’Alenixedda, inaugurati dopo un’attesa infinita contestualmente all’apertura del mercato di piazza Nazzari.

E a proposito di attese infinite, l’auspicio è che la tempistica dei lavori sia rispettata. L’esperienza degli ultimi anni – con la città invasa dai cantieri – non autorizza all’ottimismo ma sperare che questa volta vada meglio non costa nulla. Se tutto andrà bene a giugno del 2027 torneranno gli operatori e i clienti. Oltre ai turisti, oggi orfani di una delle più belle attrazioni della città.

