Mercato, ammutinamento tra i box 

I 188 operatori del mercato civico di San Benedetto sono nuovamente sul piede di guerra. Questa volta a scatenare l’ira dei commercianti è il prossimo trasloco nella struttura provvisoria di piazza Nazzari. Parcheggi, postazioni, banchi frigo, spese, tempi e modi di trasferimento arroventano il clima già incandescente del più importante mercato comunale cagliaritano. Ieri scadeva il termine per il ritiro della “scheda di ricognizione” ma i gestori dei box si sono rifiutati di consegnarla ai tecnici comunali. Un ammutinamento motivato da problemi che, così sostengono, nessuno da Palazzo Bacaredda ha mai chiarito.

Ai box

Al pian terreno, dove si vende il pesce, si discute animatamente. «Ci hanno consegnato un modulo da compilare per il trasloco previsto a gennaio del prossimo anno», afferma Massimo Ruggiu, 58 anni, presidente del comitato che raggruppa i titolari dei box del mercato civico. «In questa scheda avremmo dovuto indicare le attrezzature necessarie – frigoriferi, scaffali e altro – per poter lavorare in piazza Nazzari». In pochi, però, hanno risposto alle richieste. «Sindaco e assessori non hanno replicato alla domanda fondamentale: chi paga le spese di trasferimento?». I commercianti hanno paura del futuro. «Il mercato ha certamente bisogno dei lavori e siamo disposti a fare sacrifici ma temiamo che una volta usciti da qui poi non rientreremo più. Non sappiamo ancora chi ha vinto la gara né quando partiranno i lavori di riqualificazione. Vogliamo capire – aggiunge il rappresentante dei commercianti – di quale morte dobbiamo morire, soprattutto in un momento di crisi così importante». Il prossimo passo sarà verso palazzo Bacaredda. «Lunedì si riunirà il nostro comitato e chiederemo un incontro formale al sindaco e agli assessori».

Ai ferri corti

Diego Strazzera, 30 anni, vende spigole e orate ai box 14 e 15. «Ci siamo rifiutati di compilare le schede che ci ha consegnato il Comune. In pochissimi lo hanno fatto, finalmente siamo uniti. Qui c’è in gioco il nostro lavoro e l’abitudine dei cagliaritani a fare la spesa al mercato». Qual è il problema? «La scheda non è comprensibile, è illeggibile. Non siamo riusciti neanche a ricavare il numero della postazione né tantomeno i dettagli del progetto. Abbiamo inviato due email al Comune ma nessuno si è degnato di risponderci. Chiediamo chiarezza».

Angelo Picchetti, box 82, la butta sul pratico. «Il mio banco di vendita è inamovibile, come faccio a spostarlo in piazza Nazzari? Se anche potessi farlo, la misura non sarebbe compatibile con i nuovi spazi». All’orizzonte lo spettro del film che si sta vivendo in via Roma, con i lavori bloccati. «Sotto il mercato c’è una falda d’acqua gigantesca. Quando si effettueranno gli scavi sarà un vero guaio».

Altro argomento spinoso riguarda i parcheggi. «Ci hanno promesso l’apertura del multipiano di via Sant’Alenixedda che però è ancora sbarrato».

Dal prefetto

Il clima è talmente incandescente che Confesercenti teme problemi di ordine pubblico. «Abbiamo chiesto un incontro con il prefetto», afferma il presidente provinciale Marco Medda. «C’è il rischio che il comportamento antisindacale del Comune possa generare situazioni difficili da controllare».

RIPRODUZIONE RISERVATA