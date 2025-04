Mercato ambulante, per le bancarelle un nuovo trasloco 

I lavori per la rete fognaria nel tratto di via Della Musica, tra via Panzini e via S’Arrulloni, sono finiti e così il mercatino rionale può di nuovo traslocare. L’accordo tra il Comune e gli operatori è stato raggiunto nei giorni scorsi e per questo, da mercoledì 7 maggio le bancarelle troveranno posto nello spazio compreso tra via Panzini e una prima parte di via S’Arrulloni, senza andare a disturbare la circolazione all’incrocio con via Perosi.Non è proprio la collocazione abituale, che partiva da via Nenni, perché adesso i lavori di Abbanoa per la realizzazione del collettore fognario andranno avanti proprio nel tratto tra via Nenni e via Turati.

Gli operai del Comune si occuperanno di tracciare i 124 stalli disponibili per i commercianti, con la relativa segnaletica. Mercoledì prossimo invece il mercatino sarà allestito come nelle ultime settimane, tra via Turati e lo spazio parcheggi della chiesa di Santo Stefano.

«Una soluzione che ci va bene, almeno per ora» spiega il presidente di Anva Confesercenti Marco Medda, «d’altronde i lavori devono continuare e non c’è altra scelta. È stata in parte accettata la nostra proposta che prevedeva la sistemazione in via S’Arrulloni, dove saranno sistemate parte delle bancarelle. Attendiamo comunque che il mercato trovi la sua collocazione in un’area definitiva e attrezzata, come promesso». All’incontro era presente l’assessora al Commercio Rossana Perra: «Abbiamo trovato un accordo che ci permette di dare continuità all’ubicazione del mercatino del mercoledì per i prossimi mesi – dice –, senza dover trovare nuove soluzioni in occasione dei prossimi lavori di Abbanoa. La nuova sistemazione permetterà ai frequentatori di avere più facilità di parcheggio, una condizione che rappresenta un vantaggio anche per gli stessi venditori. La Polizia locale provvederà nei prossimi giorni alla predisposizione degli spazi per una gestione ottimale dell’area mercatale».

