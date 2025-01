Mercato all’aperto, buona la prima 

Una prima volta soddisfacente. E se certamente è vero che non ci sono ancora elementi sufficienti per stilare un bilancio completo dell’esperimento, tira una buona aria tra le bancarelle del nuovo mercato del giovedì a Sestu.

La nuova posizione nel piazzale Campioni d’Italia sembra accontentare clienti e commercianti. «Ci voleva uno spazio così», commenta Gabriele Mereu nel suo spazio vende fiori e piante. Tanti fattori soddisfano i commercianti: «Abbiamo i bagni, un’ampia area di sosta, ci sono gli elementi per chiamarlo un vero centro commerciale ambientale», fa notare Elisabetta Staico, dal suo banco di pesce.

Buoni affari

Tra i commercianti presente anche Marco Medda, direttore della Confesercenti, che sintetizza così: «Tempi rispettati, spazio grande e funzionale». In questa prima mattinata sono in tanti, anche per curiosità, ad affollare il piazzale, tra una chiacchierata e un’occhiata alla merce. Molte pescherie per esempio hanno segnato il tutto esaurito. Tra i punti a favore anche la vicinanza con la scuola, che consente ai genitori o ai docenti di fare un rapido acquisto. «Sono venuto in macchina», dice Massimo Angioni, «giusto perché dovevo caricare un po’ di roba in più. Lo spazio è bello e grande». «Io sono tra quelli che hanno contributo a pensare questo spazio», commenta Eliseo Zanda, già assessore, «l’idea è nata sotto la prima giunta Secci, e si è realizzata benissimo».

«Più cassonetti»

Qualche commerciante è più prudente: «Questo è il primo giorno, ancora non sappiamo se la clientela continuerà a venire», dice Mirko Rais, «però l’affluenza pare buona». E c’è anche qualche proposta: «Servirebbero più cassonetti”, fa notare Michele Secci, indicando l’isola ecologica. Nei bagni, appena aperti, poi mancano i bidoni dove buttare la carta igienica. A parte queste piccole criticità la prima prova appare superata e anche la grande affluenza di auto non sembra aver creato problemi al traffico. Si chiude così un capitolo della storia di Sestu e se ne apre uno nuovo: «Io sono la terza generazione della mia attività», racconta Cristiano Pinna; «Al tempo di mio nonno il mercato era in via Gorizia, poi è stato in via Verdi, poi in via Piave, infine eccoci qui». Tutte le sedi precedenti si trovavano in mezzo a una strada, con i conseguenti problemi: difficoltà per i residenti di trovare parcheggio, auto che sfioravano i clienti. La nuova sede non sacrifica comunque gli spazi per la sosta, in quanto il grande piazzale Campioni d’Italia è stato diviso in due: da un lato i parcheggi, dall’altro i commercianti. La storia che ha portato qui era cominciata qualche anno fa. Prima i lavori, voluti dal Comune, per riqualificare lo sterrato davanti alla scuola, poi l’inaugurazione, intitolando lo spazio al Cagliari dello Scudetto. E infine una serie di passaggi burocratici e riunioni in tra amministratori Comunali e commercianti. Ora l’appuntamento è qui, con i banchetti di sempre ma un’atmosfera nuova.

