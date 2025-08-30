Mercato allagato, esplode la rabbia 

Poco meno di venti minuti di pioggia battente. Quanto bastava per creare disagi, allarmare alcuni concessionari e far saltare i nervi a qualche sfortunato cliente che si è ritrovato con l’acqua sulla testa. Venerdì mattina, pochi minuti dopo le 12: una classica bomba d’acqua di agosto e al mercato provvisorio di piazza Nazzari scendeva l’acqua quasi a cascata. E con l’acqua sono venute giù anche le polemiche.

Botta e risposta

«Una pioggia di soli venti minuti ha danneggiato operatori commerciali e cittadini. Il mercato è un flop?», tuona Ferdinando Secchi, consigliere comunale di Lega-Anima di Sardegna che annuncia una interrogazione urgente in Consiglio. «Trovo molto pericoloso parlare di flop. Questo tipo di allarmismo comporta solo un problema per i boxisti, che si ritroveranno clienti spaventati che potrebbero pensare di rinunciare a fare la spesa a causa di queste notizie. Pur con la difficoltà di adattamento per gli operatori, che svolgono comunque il loro lavoro con grande professionalità, e con una costante manutenzione da parte degli uffici, il mercato sta funzionando», risponde l’assessore alle Attività produttive Carlo Serra. Nel merito,aggiunge, «è necessario ricordare ancora una volta che il mercato provvisorio è una struttura aperta. Questo significa che è soggetta alle condizioni climatiche. In particolare nella copertura sono presenti delle traforature per il riciclo naturale dell’aria, essenziale per poter utilizzare la struttura secondo la normativa vigente. In caso contrario il mercato non sarebbe agibile. In caso di pioggia, in particolare intensa e persistente, si potrà verificare un gocciolamento. La cosa importante è intervenire con tempestività eventuali ulteriori infiltrazioni. Noi siamo consapevoli di questo e interverremo esattamente come siamo intervenuti per la questione del caldo, con la copertura della parte in plexiglas. Mi chiedo, però, come tutto questo possa essere una sorpresa, visto che era prevedibile considerato il progetto approvato nel 2022 dalla precedente Giunta. Allora la domanda è: quando la vecchia maggioranza ha approvato il progetto, si è resa conto delle possibili criticità?»

Le proteste

Alcuni cagliaritani che venerdì a fine mattinata facevano la spesa si sono dovuti attrezzare con buste di plastica indossate sulla testa per non bagnarsi. «Come è possibile che ci piova dentro?», chiedono. «Il fatto che il nuovo mercato civico sia stato danneggiato da precipitazioni dopo poco tempo dalla sua inaugurazione, creando disagi agli operatori commerciali e ai cittadini, è un chiaro segno che qualcosa non sta funzionando», afferma Nando Secchi. «L’amministrazione intervenga per risolvere i problemi strutturali e di progettazione», aggiunge.

Rincara la dose Giuseppe Farris, consigliere di CiviCa 2024: «Emergono tutti i limiti di una struttura nata come provvisoria e amovibile. Non solo non ha nulla a che fare col vecchio mercato di San Benedetto, ma assomiglia più a uno stadio che a una sito mercatale, in balia delle stagioni».

La difesa

Molti operatori di piazza Nazzari, però, frenano le polemiche: «Il mercato è provvisorio e ha alcune parti all’aperto, normale quindi che con la pioggia ci possa cadere l’acqua dentro», spiega Francesco Scaramuccia, rappresentante del comitato degli operatori. «Ci sono mercati che quando piove non possono aprire, noi abbiamo la fortuna di poterlo fare. È un disagio che avevamo messo in conto: venerdì, quando è arrivata la pioggia, abbiamo continuato a lavorare».

RIPRODUZIONE RISERVATA