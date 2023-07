Mercato, a processo per palpeggiamento 

Ha accusato il titolare di un box del mercato civico di averla palpeggiata mentre stava facendo il suo lavoro. Dopo la querela di una dipendente di una società delle pulizie, Pierfrancesco Pili, 46 anni, si sta difendendo dall’accusa di violenza sessuale davanti ai giudici della Prima sezione penale del Tribunale di Cagliari. Dopo la discussione del pubblico ministero, il collegio presieduto dal giudice Giampiero Sanna, ha chiesto di sentire la testimonianza della donna, che in aula ha in linea di massima confermato le accuse, pur non costituendosi parte civile.

La vicenda

L’episodio che ha dato origine al processo si sarebbe verificato il 4 luglio 2018, quando l’imputato – difeso dall’avvocato Stefano Piras – avrebbe palpato il sedere alla dipendente della società delle pulizie, quando quest’ultima sarebbe stata inchinata a pulire. Il fatto si sarebbe verificato alle 9,30 del mattino, mentre la donna (dipendente della Cooplat) stava lavorando all’interno dei locali del mercato di via Quirra. Ai carabinieri della Stazione di Stampace, la donna ha poi denunciato che il 46enne, dipendente di un box del pesce, si sarebbe avvicinato alle sue spalle e le avrebbe palpeggiato il sedere con una mano. Nessun testimone avrebbe assistito alla scena, ma l’inserviente delle pulizie ha poi fatto presente che in um messaggio intercorso tra altri due due persone che lavorano nel mercato si sarebbe fato riferimento all’episodio, a dimostrazione che qualcuno avrebbe visto. «È inquieta» ci sarebbe stato scritto, «perché Checco, scherzando, le ha toccato il sedere».

Il processo

L’inchiesta della pm Maria Virginia Boi si era chiusa con il rinvio a giudizio dell’imputato, accusato di violenza sessuale. I giudici dovranno accertare se il palpeggiamento sia realmente avvenuto e se, nel caso, ci sia stato un intento libidinoso o se, al contrario, si sia trattato solo di uno scherzo senza alcuna intenzione lasciva. Il pubblico ministero, al termine della sua requisitoria, aveva chiesto per l’imputato la condanna a 18 mesi di reclusione, ritenendo che il reato sia stato consumato. Il difensore Stefano Piras, invece, ha sostenuto che non si sia trattato di un palpeggiamento, bensì di una semplice pacca, senza dunque alcun riferimento sessuale ma con una semplice intenzione scherzosa. I giudici, già entrati in camera di consiglio, hanno così deciso di non uscire con la sentenza, ma di riaprire l’istruttoria e sentire la donna per chiederle come lei avesse percepito l'evento: palpata o pacca? Di fatto la dipendente della cooperativa delle pulizie ha confermato il contenuto della sua querela, che però non chiarirebbe bene quanto accaduto.

La sentenza

L’8 novembre il presidente Giampiero Sanna (affiancato dai giudici Gianluigi Dettori e dalla collega Antonella Useli Bachitta) leggerà la sentenza, chiarendo se sia stata una palpata o una pacca. Una differenza fondamentale per condannare o assolvere.

RIPRODUZIONE RISERVATA