Mercato a Is Boinargius, coro di no 

I commercianti del mercato del lunedì a Guspini dicono no alla sperimentazione avviata dal Comune che ha trasferito la fiera da piazza Oristano a piazza Togliatti, nel quartiere di Is Boinargius, nel secondo lunedì del mese. «Non siamo stati presi in considerazione», assicurano in coro temendo una possibile riduzione degli incassi. In Comune la protesta è considerata incomprensibile «perché – dicono – tutte le piazze meritano interesse e coinvolgimento». L’iniziativa, temporanea, ha lo scopo di rivitalizzare il mercato e offrire un servizio aggiuntivo in una zona popolosa del paese.

Le voci

«Abbiamo fatto le nostre rimostranze all’assessora Stefania Atzei perché reduci dalla crisi dovuta al Covid – dice il portavoce dei commercianti Daniele Saddi –. Non è il momento di fare sperimentazioni. Siamo diffidenti perché già 25 anni fa c’era stata la stessa sperimentazione poi diventata consuetudine è, infine, naufragata: nell’arco di 10 anni abbiamo perso una decina di colleghi operatori nel vecchio mercato del lunedì a Is Boinargius». L’assessora Atzei replica: «Gli operatori non hanno mostrato nessuna apertura e ci rammarica ancor di più che siano proprio quelli di Guspini ad opporsi al trasferimento in piazza Togliatti. L’amministrazione ha preso atto di una situazione che si trascina ormai da anni: 46 posteggi a disposizione, 10 i titolari di convenzione. Numeri per i quali è necessario intervenire. Tutte le piazze meritano interesse e coinvolgimento. Non possiamo prescindere dall’amministrare senza provare a cambiare per migliorare».

La posizione

«La stragrande maggioranza di noi non parteciperà al mercato», dicono i commercianti. Gli abituali box del lunedì, solidali nella protesta, sono i sanluresi Maurizio Zedda (calzature) e Silvano Putzolu (fiori e piante), Collu Mariano di Villacidro (intimo), Sergio Ariu di Mogoro (abbigliamento), Giuseppe Etzi di Serramanna (frutta e verdura), Elisabetta Garau di Marrubiu (fiori e piante), Cosimo Massafra di Tuili (abbigliamento), e i guspinesi Piera Manias (casalinghi), Michele Saddi, Enzo Forte e Daniele Saddi per l’abbigliamento. «Anche una giornata lavorativa è importante. - continua Saddi - I clienti del lunedì per il 50% sono di fuori e arrivano nelle vicinanze di piazza Oristano, più accessibile rispetto a Is Boinargius». Replica Atzei: «La situazione di oggi è molto diversa rispetto a 25 anni fa».