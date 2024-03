Mercato, a fine aprile il trasloco 

Nel mercato vecchio, quello storico di San Benedetto, si stanno definendo con gli operatori i dettagli sul posizionamento dei banchi da inserire nel progetto esecutivo (l’ultimo incontro tre giorni fa). In quello provvisorio di piazza Nazzari, invece, l’impresa sta allestendo gli ultimi dettagli (gli allacci, il posizionamento delle celle frigo, etc.) in attesa dell’arrivo degli arredi e ancora un mese, due al massimo, il Comune organizzerà il trasferimento dei 180 operatori. «Sarà a fine aprile, primi di maggio», confermano da Palazzo Bacaredda. La sensazione è che si voglia completare il trasferimento, originariamente previsto proprio nelle prime settimane di marzo, prima del voto per le elezioni comunali di giugno.

Il futuro

Gli operatori, spaventati per il futuro, non “scalpitano” per andare nella nuova struttura e l’amministrazione si prende tutto il tempo necessario per organizzare i dettagli. «C’è preoccupazione, certo, soprattutto per quanto riguarda il tempo che staremo nel mercato provvisorio», teoricamente fino al 2026, «ma siamo comunque fiduciosi che le soluzioni che il Comune ci ha illustrato ci permetteranno comunque di lavorare bene», dice Massimiliano Ruggiu, rappresentante del comitato degli operatori di San Benedetto. Non tutti la pensano così. Tra i banchi della carne e della frutta e verdura, per esempio, sono diversi i boxisti ancora contrari che, in qualche modo, sperano che «il trasferimento, ora che cambierà l’amministrazione, si possa bloccare. Non ci dormiamo la notte», dicono. «Siamo tutti favorevoli alla riqualificazione del mercato di San Benedetto ma i lavori si sarebbero dovuti fare per blocchi, senza costruire strutture provvisorie che hanno l’aspetto di un bunker», aggiungono.

La novità

L’amministrazione ripete che bisogna avere pazienza. Che il mercato di piazza Nazzari avrà tutti i confort. Per esempio: i box saranno più piccoli ma anche più profondi, i parcheggi a disposizione dei clienti (nel sottopiano) saranno oltre 170 e resteranno anche quelli dell’anello esterno in via Tiziano e Cocco Ortu, anche quando cominceranno i lavori nelle vecchia struttura. E ancora: «Il mercato provvisorio sarà perfettamente climatizzato, d’estate e d’inverno, e ogni box avrà uno split ma la gestione e i costi saranno interamente a carico del Comune», fanno sapere dall’amministrazione. Risolta anche la questione legata agli ingressi: saranno diversi, non solo in via Sant’Alenixedda, e tutti parcheggi o con fermata dell’autobus accanto. Così, per esempio, nel nuovo mercato si potrà entrare da via Bacaredda, da via Sant’Alenixedda (due accessi), da via Cao di San Marco. il mercato provvisorio ospiterà anche sei nuovissime celle frigo («che poi verranno trasportate nel mercato di San Benedetto una volta ultimati i lavori», fa sapere ancora il Comune) e due montacarichi.

I tempi

L’obiettivo del Comune è organizzare il trasloco (a sue spese) in occasione dell’ultima settimana di aprile, o la prima di maggio. Bisogna andare veloci, perché i fondi per la riqualificazione del mercato di San Benedetto (41 milioni dei 101 del piano integrato della Città metropolitana) sono del Pnrr e dunque bisogna rispettare la scadenza del collaudo lavori di marzo 2026. «Per come vanno le opere pubbliche in Italia, difficile credere che basteranno due anni», dice Maurizio Loi, box di carne a San Benedetto. «Ci si chiede un sacrificio rivoluzionario che è anche un investimento, quindi andiamo volentieri nel mercato provvisorio», sottolinea Massimiliano Ruggiu, box del pesce. Meno di due mesi e la rivoluzione partirà.

