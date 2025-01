Mercato, 23 posteggi disponibili 

Ventitrè posteggi liberi, distribuiti fra martedì e venerdì, nel mercato all’aperto di piazza Lucio Abis. C’è un bando del Comune per l’assegnazione in concessione per dieci anni riservato agli operatori del settore alimentare e non alimentare. Nel documento redatto dalla dirigente Sara Angius, del settore Sviluppo del territorio, si fa riferimento a una serie di dettagli a partire dai termini entro i quali le domande vanno inviate, il 31 gennaio.

In particolare per il settore alimentare, cinque posteggi sono disponibili per il martedì e otto per venerdì; per quanto riguarda il reparto non alimentare, sono dieci le zone disponibili distribuite fra le due giornate. Nel bando pubblico, poi, si parla dei requisiti per la partecipazione degli operatori e dei dettagli per compilare le domande. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per presentare le istanze, il Comune provvede a redigere la graduatoria provvisoria che sarà pubblicata per dieci giorni all’albo pretorio per eventuali osservazioni e opposizioni. Nel bando si fa riferimento, inoltre, ai criteri di assegnazione.

