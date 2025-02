Mercatino, una crisi senza fine 

C’è chi vede il bicchiere mezzo pieno e chi, neppure capovolgendolo, riesce a tirarne fuori un goccio d’acqua. Tra le bancarelle assortite del mercatino cittadino in piazza Abis gli umori spaziano dall’ottimismo al più cupo scoraggiamento. In tutto una ventina più di ambulanti che ogni martedì e venerdì si danno appuntamento alle 7 per dividersi una fetta di clientela sempre più sottile.

L’ingresso

Il benvenuto al pubblico, per chi arriva da via Arborea, è quello floreale di Raffaele Lai: avvolto dal profumo di rose, ciclamini e tulipani chiarisce subito: «Non è più il mercato all’aperto di un tempo, basta guardarsi in giro: pochi venditori e ancor meno acquirenti».

La piazza oristanese la conosce alla perfezione, è una presenza stabile dal 1990 e ha assistito ai vari “traslochi” rionali: la lunga fase tra le vie Aristana e Arborea, poi il raggruppamento nella prima e la parentesi in via Ugone per consentire i lavori di riqualificazione con le risorse del programma Oristano Est. Dal 2020 la sede definitiva è l’area che un tempo ospitava le ex case minime «ma i vari spostamenti non hanno giovato - spiega il fioraio - e la concorrenza dei vari centri commerciali ha fatto il resto».

In trasferta da 20 anni

Gli fa eco Maurizio Rosas, fruttivendolo di Iglesias che da vent’anni due volte alla settimana raggiunge Oristano. «Il volume d’affari è calato moltissimo qui, per fortuna abbiamo anche altre piazze. Quest'estate ci siamo assentati tre mesi per problemi al furgone - spiega Rosas - il Comune ci ha revocato il posteggio e ora siamo spuntisti, arriviamo la mattina presto e se resta spazio esponiamo la merce».

Spazi vuoti

Lo spazio, a dire il vero, raramente manca. Dei 54 stalli assegnati inizialmente, all’incirca la metà sono occupati. Motivo per cui il Comune ha anche pubblicato un nuovo bando per l’assegnazione di tredici posteggi per il commercio alimentare e 10 per il settore non alimentare.Non tutti, però, vedono nero. Massimiliano Salis allestisce il suo gazebo con scarpe, ciabatte e stivali da quando ha memoria. «È l’attività della mia famiglia dagli anni ’80 - dice - Ci si campa? Certo, ovviamente bisogna sapersi accontentare. Il problema è che l’offerta è superiore alla richiesta tra negozi fisici e online. Bisogna adattarsi alla clientela: io servo una fascia d’età medio alta, naturalmente non espongo calzature per ragazzi».

La qualità

Punta tutto sulla qualità Maurilio Loi: «Quando vieni al mio banco del pesce vai via e torni col sorriso, offro solo prodotti di prima scelta. Forse gli acquirenti sono leggermente diminuiti, ma chi viene non cerca il risparmio». Lo conferma Guido Piras, mentre paga la sua spesa: «Sono cliente da anni, so che mi tratta bene». Pensiero condiviso da Antonio Contu, mentre sceglie frutta e verdura di stagione: «Sono un habitué del mercato, preferisco affidarmi ai produttori locali, si instaura una grande fiducia nel venditore».

La fotografia

La vita da ambulante non è semplice: «Ti svegli la mattina e sai che con la pioggia o con il sole devi allestire il tuo gazebo - aggiunge una fruttivendola - se non vendi devi ricaricare la merce in furgone». Ma offre anche molte soddisfazioni. «Arrivo da Quartu, ho una clientela affezionata da trent’anni - osserva Fausto Angioni davanti ai suoi formaggi e salumi - bisogna anche saperci fare: offrire un assaggio, non essere pidocchiosi».

