Mercatino solidale nell’ex casa delle suore  

Abbigliamento per bambini e adulti, uomini e donne, oggettistica, scarpe, borse e bigiotteria, nuovo o usato in ottime condizioni. Tutti i prodotti sono in vetrina, ma quello allestito nella ex casa delle suore non è un outlet commerciale bensì un mercatino per aiutare i più bisognosi. Dal 9 marzo scorso lo cura il Gruppo solidale di Lotzorai in sinergia con la parrocchia di Sant’Elena. Il gruppo, che opera nel sociale da otto anni ed è animato dalla coordinatrice Aurelia Loi, è costituito da un nutrito numero di donne (Andreina, Nunzia, Rita, Alferia, Maria Teresa, Laura, Graziella, Maria, Rosa, Lucia e Susanna) mette il proprio tempo a disposizione di chi ha bisogno.

La nuova iniziativa, ispirata dall’idea di Andreina Loi e Susanna Piga e che ha trovato subito l’adesione di tutto il gruppo, ha uno spazio stabile, adibito come una bella e accogliente boutique, ma si tratta di un servizio senza fini di lucro.

La merce è soggetta alla corresponsione di un’offerta minima da 5, 10 e 15 euro, a seconda della qualità, della condizione e del valore degli oggetti o dell’abbigliamento. «Le offerte raccolte - spiegano dal Gruppo solidale - verranno utilizzate per le varie attività dedicate ai bambini, che svolgiamo da tanti anni, ma anche donate a chi ne ha necessità».

RIPRODUZIONE RISERVATA