Mercatino  solidale natalizio 

Dopo il grande successo dell’anno scorso torna questo fine settimana “Fatto per Bene”, il mercatino natalizio della solidarietà organizzato dall’associazione culturale Sette note e più. Da venerdì a domenica a Sa dom’e Farra, troveranno spazio trenta stand di prodotti artigianali e fatti a mano. Ci saranno oggetti di vario tipo, idee per i regali natalizi, curiosità, trucca-bimbi che faranno da cornice a Babbo Natale con il suo villaggio e i suoi elfi, che offriranno dolci e zucchero filato a tutti i bambini in una suggestiva cartolina natalizia.

Quest'anno il ricavato sosterrà i progetti della Caritas parrocchiale della Basilica di Sant'Elena. anche Quartu lunedì parteciperà alla 27esima edizione del Miracolo di Natale, con la raccolta pacchi di viveri a lunga conservazione nel sagrato della basilica. La pre raccolta è già iniziata fuori da alcuni market cittadini. Prossima tappa sabato con la raccolta fuori dai supermercati di via Marconi. (g. da.)

