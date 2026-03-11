Mercatino solidale insieme a Mondo X 

La quarta domenica di Quaresima nella parrocchia di Sant’Antonio, è dedicata alla solidarietà così come ogni anno. Questa volta si è scelto di aiutare l'associazione Mondo X Sardegna, fondata da padre Salvatore Morittu ormai 50 anni fa.

Per questo nelle giornate di sabato e domenica si potranno trovare in parrocchia, in esposizione e in vendita, i manufatti artigianali e i prodotti agro-pastorali delle comunità di S'Aspru e Casa Famiglia.

L’iniziativa rientra nelle Giornate della solidarietà organizzate dai Frati Minori di Umbria e Sardegna e dall’associazione Mondo X Sardegna. L’accesso sarà consentito sabato dalle 16,30 alle 20 e domenica dalle 7,30 alle 12 e dalle 16,30 alle 20.

«Questa è un’opportunità che noi cogliamo in genere a Sassari» dice Padre Morittu, «ma che questa volta siamo molto contenti di portare nel sud Sardegna. L’esposizione dei manufatti e dei prodotti agro pastorali delle comunità ha il duplice scopo di raccogliere fondi ma anche di sensibilizzare sul problema delle dipendenze, di tutte le droghe tra cui anche la ludopatia». Tutti i manufatti esposti sono realizzati dai ragazzi del centro di accoglienza di Cagliari e della comunità di recupero a Siligo.«Un nostro semplice gesto» aggiunge il parroco di Sant’Antonio Padre Stefano Cogoni, «può diventare stimolo e aiuto concreto per coloro che, provati nella vita da grandi sofferenze, cercano di superare le dipendenze e così dare nuovo slancio e vitalità alla propria esistenza». Domani alle 21, sempre a Sant’Antonio, padre Morittu parlerà anche della sua esperienza nel mondo delle dipendenze.

