Mercatino solidale dei volontari 

I volontari dell’associazione di Team Soccorso di San Gavino hanno organizzato nei locali di via Roma 14 un mercatino di beneficenza in cui si trovano giochi, libri e altri oggetti da regalo. «I fondi raccolti – spiega la presidente Sandra Cruccu – serviranno per l’acquisto di una sedia cardiopatica elettrica, che ci sarà utile per il trasporto nelle scale dei nostri pazienti. Ci troviamo vicino alla vecchia stazione ferroviaria e saremo presenti con i volontari dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. I vari oggetti verranno dati in cambio di un’offerta libera. In questo mese non ci hanno aiutato le cattive condizioni del tempo e al momento abbiamo raccolto la metà della cifra necessaria per l’acquisto di questa sedia cardiopatica. Ogni giorno svolgiamo tanti servizi sanitari per accompagnare le persone alle visite in ospedale o in altre strutture sanitarie e partecipiamo a tantissime manifestazioni: tra le ultime anche l’accensione dell’albero di Natale e del presepe in piazza della Resistenza, la gara di ciclocross della Fabio Aru Academy a Villacidro e il Natale solidale in piazza Marconi».

Così in questi ultimi giorni dell’anno i volontari fanno appello a un gesto di generosità per aiutare le persone sofferenti. ( g. pit. )

