Mercatino solidale, boom di clienti 

Dopo i primi due giorni che hanno fatto registrare il pienone di acquirenti, questo fine settimana si replica con la speranza di confermare l’ondata di solidarietà.

Torna il mercatino della beneficenza di Selargius, con abiti, giochi, scarpe, gioielli e borse di seconda mano, in vendita a basso costo per aiutare i cittadini più bisognosi. Tutto concentrato nei locali dell’oratorio San Luigi di via Cavour che dallo scorso fine settimana ospitano gli stand dell’usato.

La mobilitazione

È bastato un annuncio diffuso sui social con cui i volontari dell’oratorio annunciavano la raccolta di vestiti, mobili, giochi, libri, e qualsiasi altro oggetto si volesse donare per il mercatino, purché in buono stato. «Come sempre i selargini hanno risposto numerosi», raccontano Simone Sirigu e Stefania Saba, due dei tanti volontari impegnati nell’iniziativa di beneficenza che si ripete ormai da 31 anni. «Abbiamo raccolto tantissimi giocattoli, altrettanti capi di abbigliamento e libri». Ma non solo: negli stand allestiti in via Cavour ci sono anche monopattini, biciclette, passeggini, seggiolini auto, tavole da surf, vasi di fiori, frullatori e tostapane ancora confezionati.

Una manifestazione di solidarietà che vede in campo circa un centinaio volontari dell’oratorio e della parrocchia Maria Vergine Assunta. Tutti insieme per portare avanti la volontà di don Giovanni Piras, per lungo tempo vice parroco a Selargius e scomparso anni fa: fu lui, nel 1989, a portare il modello visto in altre città italiane. Da allora ogni anno l’appuntamento si ripete, a parte lo stop imposto dalla pandemia. «Dopo tre anni di fermo siamo tornati», dicono i volontari. L’obiettivo è finanziare le attività della parrocchia. «Non solo: offriamo anche l'opportunità a tanti di disfarsi di oggetti in casa ormai inutili ma che sarebbe un peccato buttare, e a tanti altri di comprarli a prezzi stracciati».

I clienti

Lo scorso fine settimana il mercatino è stato preso subito d’assalto. Giovani coppie, intere famiglie, e anche qualche anziano. «Volevo fare una sorpresa a mio nipote, un pensierino visto che la piccola pensione che prendo non mi permette di comprare regali costosi», racconta Iolanda Fois, 81 anni. «Spero gli piacciano», dice mentre ripone due piccole Ferrari rosso fiammante dentro la busta della spesa.

Nel piazzale - fra i tanti arrivati a caccia di un affare - c’è la piccola Denise che, tenuta alla mano da mamma Paola, non vede l’ora di salire in sella alla sua nuova bici appena acquistata al mercatino di via Cavour. «L’abbiamo pagata pochissimo ed è praticamente nuova», osserva la donna, «lei è felicissima e alla fine abbiamo contribuito nel nostro piccolo a dare un supporto alla parrocchia e chi sta peggio di noi». Oggi e domani si replica, sempre nei locali dell’oratorio di via Cavour: questo pomeriggio dalle 16,30 alle 20, domani apertura anche la mattina.

