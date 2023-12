Insieme al nutrito programma di iniziative che andranno avanti sino alla Befana con “Paschixedda in Mogoru”, l'amministrazione comunale sta organizzando anche i mercatini natalizi. Tutte le attività commerciali, artigiani e hobbisti sono stati invitati a manifestare interesse per la partecipazione alla manifestazione, che si svolgerà in piazza Sant’Antioco venerdì 15. Le adesioni vanno presentate in Comune entro mercoledì 13. ( s. c. )

