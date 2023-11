Mercatino in crisi:  «Vendite dimezzate, ma la sede è top» 

I consumi sono in calo, il commercio è in crisi e i mercatini non fanno eccezione. Nemmeno quello dell’antiquariato di piazza del Carmine, che resiste da 40 anni ed è approdato nello spazio stampacino dopo un lungo girovagare per la città.

«Rispetto agli scorsi anni le vendite sono calate del 50%, la stagione non va bene», spiega Roberto Loi nel suo punto vendita di lampadari di cristallo e ceramiche antiche. «Facciamo i mercatini da oltre 40 anni, è una passione fortissima. Lavoriamo ancora bene con i B&b che devono arredare da zero le strutture e hanno bisogno di arredamenti d’antiquariato».

La passione

L’expo si rinnova ogni domenica mattina: antiquariato, vintage e oggettistica da collezione. Dagli antichi lampadari in cristallo ai quadri d’epoca e libri di ogni genere. Tra gli acquirenti più frequenti i collezionisti, gli amanti del vintage e chi ama arredare casa e uffici con i gusti del passato. «La mia passione è stata tramandata da mio nonno, conosciuto come il capo dei scalpellini. Io sono un decoratore e pittore edile nella vita, ma sin da bambino mi occupo di sculture in pietra», racconta Giovanni Mainas. «Sono un creativo, spesso vado nelle sagre e prendo spunto. Vedo la gente che balla e che canta con i suoi abiti tradizionali, le scene le disegno prima nella mia mente poi le proietto sulla pietra con i scalpelli a lama sottile come aghi. Ci vogliono ore e giorni per fare le sculture in pietra».

«Questa passione la posso descrivere con una parola: malattia. È una bellissima malattia, ogni volta imparo e scopro qualcosa di nuovo», spiega Paolo Fara, che espone oggettistica, piatti e quadri d'epoca. «Faccio i mercatini da 44 anni, ho iniziato al Bastione, poi siamo passati a Viale Trento e ora qui in Piazza del Carmine. Se non espongo la domenica mattina vado ugualmente per i mercatini a comprare».

Sede adeguata

Piazza del Carmine è visto come ottimo punto strategico per promuovere l’antiquariato, luogo di incontro e scambio di arte, nonché un’alternativa passeggiata della domenica. E c’è chi non si lamenta: «La stagione a me è andata bene, non mi lamento. Sono lavoretti che faccio da quando sono in pensione, quindi tutto quello che viene è buono», sottolinea Efisio Busonera, 78 anni. «Io non vendo antiquariato ma un ricordo storico di Cagliari, i miei quadretti raffigurato il Poetto di una volta, con i suoi casotti».

Non mancano però i malcontenti tra gli espositori, polemiche sugli acquirenti e sulla crisi economica che ha colpito i mercatini. Insoddisfatte le bancarelle che vendono pezzi antichi non tradizionali. «Il mercatino non mi dà troppa soddisfazione, ho problemi con le vendite. La gente è interessata a comprare solo se la merce è sarda, tutto ciò che non è sardo neanche lo vogliono guardare», racconta Maria Montis. «Io ho tanta ceramica antica, dell’800’ e 900’, che racchiude la storia della nostra nazione. Mi piacerebbe che l’arte venisse apprezzata a 360 gradi, perché è tutta bella: da nord a sud Italia».

