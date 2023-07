Mercatino  fuori dal cuore del villaggio 

Porto Rotondo in Fiera, il mercato che si svolge il mercoledì nel borgo turistico, per l’estate 2023 si trasferisce: i banchi, che fino alla scorsa stagione avevano il privilegio di essere allestiti sulla Catena alimentare dell'artista britannico Emmanuel Chapalain che tappezza via Belli, nel cuore di Porto Rotondo, traslocano in via Monte Ladu, un'area (sterrata e priva di servizi) fuori dal borgo, oltre le colonne romane che danno il benvenuto al villaggio. Dal Centro commerciale naturale Porto Rotondo, che organizza la fiera, fanno sapere che il motivo del trasferimento è conseguente alla decisione del Comune che, con un'ordinanza, ha vietato la sosta delle auto in piazza Krizia, adiacente alla zona in cui si teneva il mercatino, cancellando una sessantina di parcheggi, e già contestata dal CCN che, per non aggravare il disagio causato dalla storica carenza di parcheggi, ha dirottato le bancarelle, e i furgoni dei venditori, nell'area all'ingresso del borgo.(t.c.)

