Mercatino e passeggiata, l’altra domenica 

Ha vinto il Poetto, naturalmente. Non saranno stati proprio centomila sulla spiaggia dei Centomila ma, complice una domenica praticamente estiva, comunque tanti. Chi ha cercato un’alternativa al mare, invece, l’ha trovata tra Su Siccu e Sant’Elia, tra una passeggiata sul lungomare e un salto a mercato Cuore.

Il parcheggio del vecchio Sant’Elia ieri è stato preso letteralmente d’assalto dai cagliaritani. Lì dove ogni domenica arrivano ed espongono centinaia di hobbisti e partite Iva (che trattano prodotti alimentari freschi) è il purgatorio degli oggetti. Qui si dà loro una seconda possibilità. Una seconda vita. La loro second life, appunto. Vestiti, scarpe e borse soprattutto. Ma anche tanti libri, giocattoli e stoviglie, prodotti dell’agroalimentare.

Prima la visita al mercatino, poi grazie al collegamento aperto del ponte ciclopedonale, una passeggiata a Su Siccu dove, in attesa che finiscano i lavori sulla parte che corre lungo viale Colombo, sono arrivati in tantissimi per una passeggiata o per un gelato o un caffè con vista mare in uno dei nuovi chioschi. Tra runner, ciclisti e famiglie con tanti bambini in giro, ecco l’altra domenica di chi ieri non è andato al Poetto.

