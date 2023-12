Mercatino e letterine di Natale 

La perturbazione prevista a Villacidro per domani, giorno dell’Immacolata, ha convinto la Pro Loco a posticipare l’atteso mercatino natalizio “Manus de Oru” a domenica, dalle 10 alle 20.

La formula è la stessa dell'anno scorso, con gli stand enogastronomici e artigianali che si estendono dall’inizio della via Roma fino a tutta piazza Zampillo.

«Ci dispiace aver dovuto rinviare – commenta il presidente della Pro Loco Giovanni Antonio Nurchis - anche perché alcuni degli espositori non potranno essere dei nostri domenica, ma cercheremo di fare del nostro meglio per far trascorrere una giornata di festa a grandi e bambini con la tradizionale castagnata delle 18,30 e l’intrattenimento musicale della banda Città di Villacidro».

Da domani a domenica i più piccoli potranno scattare una foto ricordo e consegnare le loro letterine nella Casa di Babbo Natale all'interno dell’ex Mulino Cadoni. ( m. m. )

