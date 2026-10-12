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Selargius
13 ottobre 2026 alle 00:12

Mercatino  di beneficenza all’oratorio  

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Dopo il successo delle scorse giornate, il 34esimo Mercatino di beneficenza dell'oratorio San Luigi riapre nel fine settimana. E lo fa con una doppia apertura straordinaria, decisa «per andare incontro alle tante richieste di chi non è riuscito a venire e di chi vorrebbe ancora fare un giro tra gli stand», spiegano gli organizzatori.

L'appuntamento è per questo weekend: sabato pomeriggio, domenica mattina e pomeriggio. Sempre nella sede storica dell'oratorio San Luigi, in via Cavour 17: dentro il bazar con abbigliamento, giocattoli, libri, borse, scarpe, oggetti per la casa e tantissime altre piccole occasioni selezionate con cura dai volontari, l’esercito di volontari con maglietta rossa. «Ogni articolo ha una seconda vita e ogni acquisto si trasforma in un piccolo gesto di solidarietà», spiegano ricordando la missione dell’iniziativa. «Il ricavato serve a sostenere le attività dell'oratorio e le finalità benefiche che da sempre porta avanti, tra accoglienza, giovani e famiglie in difficoltà». (f.l.)

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