Mercatino della solidarietà, i fondi a un disabile 

Sono stati raccolti 1500 euro ma si aspettano altre donazioni promesse dai privati, al mercatino della solidarietà “Fatto per bene”, organizzato lo scorso fine settimana dall’associazione “Sette note e più”. I soldi raccolti, tra iscrizioni e la vendita di dolciumi, andranno ad aiutare Cosimo D’Angela, ragazzo affetto da focomelia, per l’acquisto di un furgone con pedana, per poter caricare agevolmente la carrozzina con un solo braccio.

«Purtroppo il maltempo non ci ha aiutato» spiega il vice presidente dell’associazione Sette Note e più Alessandro Passera, «perché come l’anno scorso ci aspettavamo un flusso maggiore di persone. Ma siamo comunque contenti di come è andata e alcuni espositori sono anche riusciti a vendere bene i loro prodotti. La cosa che ci fa più piacere è che questa iniziativa è servita per far conoscere la storia di Cosimo e per sensibilizzare altre persone e associazioni a fare qualcosa per lui». Tra l’altro D’Angela non si è certo perso d’animo e nella tre giorni del mercatino, nonostante il freddo, si è messo dietro al suo banchetto.Il mercatino Fatto per bene, è arrivato alla nona edizione: ogni anno viene scelta un’associazione a cui devolvere i fondi. L’anno scorso era toccato alla basilica di Sant’Elena. Proprio per i bisognosi della parrocchia sempre l’associazione Sette note e più, con uno spettacolo teatrale, ha raccolto 3000 euro.

