Mercatino del giovedì, nessun ripensamento 

Il mercato settimanale di Samassi si sposterà in via Sardegna. Nessun dubbio da parte dell’amministrazione comunale sull’idoneità della collocazione: «Sono del parere – spiega l’assessora alle Attività produttive, Manuela Liggi – che intanto si prova. Se poi dovessero emergere delle difficoltà oggettive valuteremo altre soluzioni». Queste le sue parole in risposta alle preoccupazioni emerse tra gli ambulanti a seguito della notizia del trasferimento del mercato dal centro del paese.

Le motivazioni sulla necessità di questo spostamento sono state rese note dalla sindaca Maria Beatrice Muscas e riguardano la necessità di preservare i marmi della piazza, sede storica del mercato, e la riqualificazione della stessa piazza e dell’area circostante, seppur al momento non sia stato reso pubblico alcun particolare. «Confermo le motivazioni indicate dalla sindaca – puntualizza Liggi – e aggiungo che l’area individuata ci sembra al momento più idonea a risolvere la carenza dei servizi igienici, oggi inesistenti dopo la chiusura del mercato civico. Il trasferimento inoltre ci permette di risolvere le problematiche legate ai parcheggi: l’area di via Sardegna ne è ampiamente provvista».

I quattordici stand che attualmente animano il mercato tutti i giovedì mattina lasceranno la centrale piazza Mercato e l’adiacente largo Angioy per occupare via Sardegna, via Trieste e parte di piazza Resistenza. Restano ignote le tempistiche del trasferimento e la sua durata. «Appena gli uffici definiranno gli atti e avremo le date definitive – conclude Liggi – gli uffici stessi ne daranno comunicazione agli operatori».

