Mercatino degli ambulanti, bando pubblico per 18 stalli 

Al via il bando per ottenere un posteggio fisso vacante nel mercato comunale di Monastir. Al momento sono disponibili 18 postazioni suddivise tra settore alimentare, non alimentare e agricolo: gli interessati possono presentare domanda e ottenere uno tra i 4 posteggi dedicati ai prodotti alimentari, fare domanda per gli 11 stalli dedicati all’oggettistica e articoli vari o richiederne uno fra i tre destinati ai prodotti agricoli, tutti ancora disponibili.

Il nuovo mercato, inaugurato un anno fa, è stato trasferito dalle vie Del Levante e Cungiau de Domu alla più centrale via Michelangelo e contiene 25 postazioni, tutte da 40 metri quadri.

Gli operatori interessati dovranno compilare il modulo scaricabile dal sito web del Comune e consegnarlo all’ufficio protocollo oppure inviarlo via mail all’indirizzo protocollo.monastir@legalmail.it entro e non oltre il 27 gennaio. Al termine del bando saranno istituite tre graduatorie, una per ciascun settore commerciale, che terranno conto di tre criteri di anzianità: ogni commerciante otterrà un punteggio in base al maggior numero di presenze maturate nel mercato negli ultimi tre anni, all’anzianità dell’impresa e del richiedente. Dopo l’approvazione degli elenchi definitivi, gli operatori potranno, in base alla graduatoria, scegliere il proprio posteggio tra quelli disponibili. La concessione dei posteggi ha una durata di 12 anni e non può essere automaticamente rinnovata. (y. m.)

