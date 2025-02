Mercatino chiuso, l’ira degli espositori 

Minacciano clamorose azioni di protesta davanti al Municipio gli oltre 600 ambulanti che ogni domenica, da quasi un lustro, danno vita al mercatino nell'area del parcheggio “Cuore”, vicino al vecchio stadio Sant'Elia. Nel mirino degli espositori (perlopiù hobbisti e venditori di oggettistica e chincaglieria) la decisione dell'Amministrazione comunale di fermare «per l'ennesima volta» le bancarelle e l'attività del mercatino all'aperto in coincidenza della partita casalinga del Cagliari Calcio.

Il provvedimento di “sospensione” è stato adottato ieri dal sindaco, Massimo Zedda, in vista, domenica 9 febbraio alle 15, della delicata sfida salvezza dei Rossoblù di mister Nicola contro il Parma alla Domus. Primo cittadino che gli organizzatori del mercatino vorrebbero al più presto incontrare, possibilmente insieme all'assessore alle Attività produttive Carlo Serra, nella speranza che si possa trovare una soluzione definitiva.

«Chiediamo che si faccia dietrofront con una nuova ordinanza e che questa domenica ci sia consentito di allestire il nostro mercatino», afferma uno degli organizzatori, Giorgio Atzori, 50 anni, rappresentante del Comitato spontaneo degli espositori nonché curatore del gruppo Facebook “Mercatino Cuore”, che vanta 12mila membri, «siamo disponibili a finire prima, a mezzogiorno anziché alle 14, come si è già fatto in passato in occasione di altre partite, anche importanti, in programma alla stessa ora».

In previsione dei lavori per la realizzazione del nuovo stadio, gli organizzatori della rassegna domenicale chiedono a gran voce al Comune «di cominciare già da ora a valutare soluzioni alternative a lungo termine». Loro sarebbero peraltro disposti a trasferirsi anche subito, «ad esempio alla Fiera o in viale Buoncammino», ipotizza Atzori, «purché i costi siano contenuti». Ma se la loro voce resterà inascoltata «non escludiamo di dar vita ad un affollato sit-in di fronte al Palazzo Civico. Siamo pronti anche a piazzare le tende in via Roma», incalza bellicoso, «e a rimanerci ad oltranza». L'auspicio, tuttavia, è che non si arrivi a tanto. «Di fatto, chiediamo semplicemente maggiore attenzione e sensibilità nei nostri confronti. Parliamo di 600 persone, ed altrettante famiglie, che ogni domenica si alzano all'alba per guadagnarsi il pane».

