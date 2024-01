Mercatino, bilancio positivo 

L’Epifania tutte le feste porta via. A salutare dal cuore di Cagliari e a dare l’arrivederci al prossimo anno anche le casettine natalizie sul Corso Vittorio Emanuele, che hanno contributo a dare luce alla città e tenuto compagnia ai passanti per tutto il periodo festivo. È ora di bilanci per gli artigiani e hobbisti per capire se le tradizionali casette hanno riscontrato il successo desiderato.

«Siamo molto contenti, l’esposizione è stata moto bella, c’è stata una grande offerta e un ottimo riscontro da parte del pubblico. Non ci possiamo lamentare, è stata una bella edizione», ha detto Davide Simoncini, artigianato sardo. «È andata molto bene, forse più dello scorso anno. Siamo molto soddisfatti, ma credo tutti, ho sentito i colleghi contenti. Abbiamo lavorato bene, a parte qualche giornata di brutto tempo, ma tutto sommato 40 giorni sono andati alla grande», ha spiegato Giacomo Melis di “Sensazioni”.

«Siamo molto contenti, è stata una conferma del successo di questo evento. Ringrazio l’organizzazione e i colleghi per la buona riusciva dei mercatini di Natale. L’andamento rispetto allo scorso anno è stato più positivo, essendo l’unica attrattiva in città ha richiamato tanta gente, sono arrivati tanti turisti e persone provenienti da fuori Cagliari», ha raccontato Manuela Demontis di “Lucy e Grace”. «Era la prima volta che esponevamo ai mercatini di Natale, non ci aspettavamo tutto questo calore da parte dei clienti e dai colleghi. Abbiamo avuto una buona risposta, il prossimo anno saremo di nuovo qui», hanno dichiarato Marisa Sanna e Francesca Sanna di “Just Sardegna”. Felicità anche nelle parole di Sandra Rostichelli di “Sara Gian”: «Siamo soddisfatti, Cagliari risponde bene».

