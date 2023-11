Mercatini natalizi, musica e la stella della solidarietà  

C’è già grande fermento in paese per la preparazione dell’iniziativa dell’8 dicembre, quando il centro si animerà e colorerà per i mercatini natalizi organizzati dalla Pro Loco. È annunciata una grande partecipazione di artigiani, hobbisti, produttori agroalimentari e associazioni solidali che proporranno vari prodotti. Nella stessa giornata si rinnova anche la vendita delle stelle di Natale nello stand dei mercatini natalizi. Le persone interessate possono anche prenotare la pianta inviando un messaggio al numero di whatsapp 329102 9061. Gli organizzatori sottolineano l’importanza del gesto benefico in favore di persone che ne hanno un grande bisogno. ( s.c. )

