Mercatini, musica e un flash mob 

Sarà ancora una domenica ricca con gli appuntamenti de “Le vie del Natale 2024”. Il programma prevede dalle 10 alle 17 in piazza Libertà la manifestazione dei bambini in sella, a cura di Shardana moto cross team; ancora dalla mattina e sino alle 20.30 in piazza Cattedrale ci sarà l’apertura dei mercatini di Natale. Contemporaneamente si potrà visitare anche la casa di Babbo Natale e iscriversi alla caccia al tesoro.Dalle 14.30 laboratori creativi a cura degli elfi e truccabimbi, subito dopo ci si potrà sbizzarrire con le bolle di Natale e la caccia al tesoro. Alle 18 ancora in piazza Cattedrale un flash mob con il gruppo Storpions e Amelie danza. Dalle 16 alle 19 in via Roma la mostra incontro con l'arte che prevede un corso di pittura dell'associazione La coccinella. Alle 18 nella chiesa di san Pietro è in programma il concerto delle bande musicali “Giuseppe Verdi” e “Città di Sardara” con la direzione dei maestri Giuseppe Congia e Maria Pia Lixi e la partecipazione del coro Res Nova diretto da Dante Muscas. L'intensa serata si concluderà in teatro con lo spettacolo Bandida a cura dell'Anfiteatro sud. ( s. c. )

