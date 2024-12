Mercatini, letture e laboratori per i bambini 

Domenica i mercatini natalizi animeranno diversi centri tra Marmilla e Campidano. A Gesturi , la Pro Loco e l’amministrazione comunale organizzano il Mercatino di Natale in via Fra Nicola, con espositori e hobbisti invitati a partecipare (info al 3403840950). A Segariu , lo slargo di via Dante accoglierà gli stand dalle 10,30, mentre alle 14 inizierà il Villaggio di Babbo Natale per i più piccoli. Le richieste per gli spazi espositivi vanno inviate entro domani al Comune.

A Pabillonis , la nuova piazza della Beata Vergine della Neve ospiterà un altro appuntamento natalizio, continuando la tradizione già inaugurata nei giorni scorsi.

Non mancano iniziative originali: oggi alle 16:30 e lunedì alle 9:30, in biblioteca a Ussaramanna , ci saranno letture, laboratori e scambi di auguri. Sabato a Pauli Arbarei , nell’ex scuola materna (piazza Sant’Agostino), si terrà, alle 16, “Harry Potter e la magia di Natale”, un laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni a cura del Club di Jane Austen Sardegna.

A Villanovaforru , sabato dalle 18 nel sagrato della chiesa, castagne, costeddas, vino cotto e spettacoli allieteranno i visitatori, con burattini, una gara tra boscaioli e un’esibizione di tango. (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA